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Автор Антон Куликов

Желтый дом под красным флагом

Политика » Партии

КПРФ ведет во власть душевнобольных.

Желтый дом под красным флагом

Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин обратился к Председателю ЦИК Элле Памфиловой с открытым письмом. Коммунист обеспокоен участившимися случаями психических расстройств среди депутатов и кандидатов в депутаты от КПРФ.

"В последние годы функционеры КПРФ один за другим в буквальном смысле слетают с катушек, а некоторые в умопомрачении даже доходят до особо тяжких преступлений против несовершеннолетних. Многие депутаты — участники так называемых "весенних сессий" ведут себя неподобающе не только в период весеннего обострения, но и большинство дней в году", — заявил Сурайкин.

В частности, глава "Коммунистов России" приводит в пример недавно угодившего в психбольницу депутата заксобрания Приморского края и экс-кандидата в губернаторы региона от КПРФ Андрея Ищенко.

По словам Сурайкина, "КПКР официально дает свое согласие Центральной Избирательной Комиссии, МВД и Министерству здравоохранения РФ на принудительное освидетельствование и помещение в соответствующие лечебные учреждения любых выявленных душевнобольных депутатов и кандидатов в депутаты от КПРФ. Это необходимо как с целью спасения этих гибнущих людей, так и с целью оградить общество от их болезненных фантазий, фобий, опасных деяний".

Политические аналитики также отмечают, что среди ярких демагогов зюгановской компартии немало людей с клиническими диагнозами. И это своего рода обратная сторона их харизмы и умения психологически воздействовать на массы, зачаровывая, убеждая и возбуждая таких же психически нестабильных людей с ослабленным критическим мышлением.

"Ведь Ищенко был в шаге от того, чтобы возглавить стратегически важный регион — ворота России в Азию. Страшно представить последствия прихода к власти психически неуравновешенного руководителя для российских отношений с такими непростыми соседями, как, например, Япония", — считает политолог Алексей Мартынов.

Яркие, "громкие" лидеры умеют зомбировать и привлекать симпатии. Достаточно обратиться к истории.

"Но к сожалению, мы имеем дело не с одним трагическим примером, когда порожденная психическими проблемами харизма приводила к власти душегубцев (тот же Гитлер). Сегодня мы живем в гражданском обществе и это не только права, но и обязанности каждого — предельно ответственно относиться к своему выбору. Мы не имеем права выбирать исключительно по принципу — хорошо говорит. Мы должны думать, смотреть бэкграунд, задавать вопросы. Ведь странные наклонности у Ищенко начали появляться не сегодня", — полагает эксперт.

Еще до отправки в психлечебницу Ищенко прославился заявлениями, заставившими многих усомниться в его адекватности. Например, он провозгласил в соцсетях "великую июльскую социалистическую революцию" и призвал "красных партизан" провести "операцию "Смерть "Единой России", что тянет сразу на несколько статей уголовного кодекса за разжигание социальной розни, призывы к террористической деятельности и свержению государственной власти. Кроме того, парламентарий как-то написал, что супруга экс-президента США Дональда Трампа якобы отравлена и скоро погибнет, а он единственный "знает и виновников, и противоядие". Подобные заявления человека в статусе главы региона могли бы привести к громким международным скандалам.

"Еще тогда, в 2018 году, сразу после назначения второго тура выборов он начал себя именовать "красным губернатором", заявлял о голодовках. То есть не было никакого конструктива и реальной готовности к легитимному участию в следующей выборной гонке, — напоминает Алексей Мартынов. — Ищенко остался в политике, но трудиться во благо избирателей так и не начал. О чем это говорит? Человек просто жаждал власти, а не получив желаемого начал показывать свое истинное лицо. Во многом это проблема кадровой политики самой КПРФ. В партии отсутствует качественная экспертиза кадров (как например, праймериз), более того, в компартию зачастую заходят кандидаты спонсоров или сами спонсоры, процветает кумовство, когда на руководящие позиции заводят людей того или иного внутрипартийного клана. А что из себя представляют эти люди? Партийной верхушке дела нет. Потому и случаются такие неприятные неожиданности. И ведь Ищенко не исключение. Это далеко не единственный коммунист с признаками психического заболеваниями", — говорит аналитик.

В последние годы КПРФ не раз сотрясали скандалы с психически нездоровыми функционерами.

По свидетельству очевидцев, невменяемый коммунист, ворвавшись в учебное заведение, начал крушить все подряд, пробил стену, сломал стол, разбил двери, кидался лавочками и стульями, кричал, что "всем покажет", что он "депутат" и "фюрер форева", а за ним "придут еще люди". Более того, Крючка достал из сумки оружие и направлял его на охранника и людей в раздевалке. До этого "зюгановец" не менее странно повел себя в городской библиотеке, где начал подметать пол принесенным с собой веником. После разгрома гимназии Крючка запрыгнул в такси с криком "гони, пока не повязали". Испуганный водитель выскочил из машины, а "зюгановец" попытался запереться в автомобиле, но его задержала вневедомственная охрана гимназии. По итогам инцидента прокурор потребовал мировой суд Белогорска направить Крючку на принудительное лечение.

  • В апреле 2020 года депутат горсобрания Горно-Алтайска от КПРФ Сергей Кухтуеков попал в психдиспасер после скандала с судебными приставами во время конфискации у него автомобиля Lexus за долги в 730 тыс. рублей по штрафам за нарушение ПДД. Коммунист повел себя неадекватно и попытался устроить поджог, но был обезврежен правоохранителями.

Среди коммунистов есть люди и с более опасными для окружающих психическими расстройствами.

При задержании в его квартире обнаружили много детской порнографии.

  • Еще одного "красного" педофила выявили в июле 2020 года сотрудники избиркома в Коми. Кандидат в депутаты республиканского госсовета VII созыва от КПРФ Андрей Дряблов скрыл наличие у него судимости по статье 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

Однако Дряблова не только не исключили из партии, но и оставили в партийном списке.

Научное сообщество уже зафиксировало склонность основателей коммунистического движения в России к психическим заболеваниям. В опубликованной в 2017 году научной монографии "Недуг коммунизма. Основы психопатологии власти" психиатр-нарколог Александр Шувалов и доцент кафедры квантовой электроники и фотоники Томского госуниверситета Борис Пойзнер пришли к сенсационному выводу:

ВКП(Б)/КПСС, правопреемницей которой является КПРФ, руководили люди, имеющие серьезные психические расстройства и отклонения в медицинском смысле. Так, по их оценке, психопатологический анализ личности Иосифа Сталина выявил наличие у "отца народов" ряда фобий и параноическое расстройство личности, включая манию величия. Никита Хрущев имел ярко выраженный маниакально-депрессивный психоз, то есть по современной классификации — биполярное аффективное расстройство личности. А у Леонида Брежнева из-за полученной на войне контузии наблюдались слабоумие и бред величия. Похоже, что КПРФ в полной мере унаследовала не только риторику КПСС, но и проблемы с психическим здоровьем основоположников компартии.

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Темы кпрф андрей ищенко максим сурайкин алексей мартынов
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