Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать

В России 21 апреля прошли акции в поддержку Алексея Навального. День, очевидно, был выбран по той причине, что 21-го президент России выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Митинги и шествия сторонников Навального должны были затмить послание главы государства.

Срочные митинги

Иного логичного объяснения тому, что акции проводились в середине рабочей недели, нет. В окружении Навального подчеркивают плохое состояние его здоровья, с чем и была связана необходимость столь срочного проведения акций в его поддержку. О том, что они пройдут 21 апреля, было заявлено буквально за несколько дней, 18-го. Почему же тогда не 20 или 22 апреля?

Ни в одном из городов акция сторонников Навального не была согласована. Этого и не могло произойти просто в силу ограниченного времени. Заявки требуется подавать минимум за десять дней до намеченной акции. Но судя по опыту зимних митингов, определенное количество людей в любом случае готово выйти в поддержку Навального.

Напомним, ранее его окружение объявило о регистрации участников протестных акций. Планировалось набрать не менее 500 тысяч человек. Затея в итоге провалилась — сначала появились подозрения, что идет накрутка регистрации с помощью ботов. А потом личные данные сторонников Навального и вовсе оказались "слиты" в Сеть. Произошло это буквально за несколько дней до объявления об акциях 21 апреля.

В общем, эта поспешность с объявлением акции сильно сказалась на численности участников. Да еще середина рабочей недели… Относительно заметные акции прошли в нескольких городах — Новосибирске, Екатеринбурге, Иркутске, Омске. Но здесь ничего неожиданного, зимой в этих городах на акциях сторонников Навального тоже было больше людей, чем в других.

Очевидно, что основное внимание было приковано к Москве и Санкт-Петербургу. Здесь акции начались позже, чем в других российских городах. И они должны были, скажем так, венчать собой митинги и шествия в других регионах страны.

Митинги зимой и весной — что изменилось?

Сложно сказать, насколько инициаторы подобных акций рассчитывали на то, что число их участников хотя бы отдаленно перекликалось с тем количеством людей, которые зарегистрировались для участия в митингах. Применительно к Москве и Петербургу это даже не десятки, а сотни тысяч человек.

По данным МВД, в Москве в акции приняли участие около шести тысяч человек, в Петербурге — порядка 4,5 тысяч. Всего по России в 29 городах на улицы, по официальным данным, вышли около 14,4 тысяч. Что, конечно, не соответствует данным инициаторов акций, они настаивают на куда бОльшем числе участников акций.

Но и это куда бОльшее число в десятки раз меньше зарегистрировавшихся для участия митингах. Или правильнее сказать, якобы зарегистрировавшихся?

То есть можно констатировать, что по сравнению с зимой число людей, готовых выйти на улицы своих городов в поддержку Алексея Навального не возросло. Хотя, конечно, люди из его окружения, находящиеся за пределами России, будут настаивать на обратном.