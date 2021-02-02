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Автор Любовь Степушова

Георгий Фёдоров: протестные настроения растут как на дрожжах

Политика

Кто такой Навальный? В чьих интересах он работает? Кто стоит за этим? Кто за ним идёт? А кто приходил на митинги просто посмотреть или решить свои задачи? Зачем был нужен фильм о "дворце Путина"? Какие выводы Кремлю нужно сделать? На все эти и многие другие вопросы ответил президент Центра социальных и политических исследований "Аспект", председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров.

Читайте начало интервью:

Георгий Фёдоров: Навальный действует грамотно и вовремя

Георгий Фёдоров: Навальный — неоднородная фигура

— Георгий Владимирович, что все-таки, по вашему мнению, представляет из себя Алексей Навальный?

— Я думаю, что Навальный действительно имеет поддержку на Западе. Известно, что он общается с политиками крупного масштаба на Западе.

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Они заинтересованы в том, чтобы он вел такую риторику, чтобы фильмы выходили. Они через него решают много своих задач. Но говорить, что он — завербованный агент ЦРУ, все-таки неправильно.

Внутри России, внутри элиты, есть силы, которые заинтересованы в нем, это — 100%. Например, когда шла дележка власти, и Медведев был заинтересован снести часть "кремлевских башен", то появился фильм "Он вам не Димон".

Соответственно, эти движения, акции протеста, фильмы-расследования и остальное складываются в общую палитру и используются в межклановой борьбе. Именно поэтому Алексей Навальный стал играть довольно-таки большую роль в политике.

Благодаря последним событиям, пока Навальный был в Германии, он стал, наверное, главной консолидирующей протестной фигурой в нашей стране. Это будут дальше качать, даже если он будет находиться в местах не столь отдаленных.

Его имя уже ему не принадлежит. Есть Юлия Навальная и другие люди, которые от его имени говорят, он сам может что-то из тюрьмы сказать. Он стал иконой для части общества, учитывая, что в менталитете русского характера — жалеть обиженных. Все легло на русскую национальную почву.

— Думаете, что он может возглавить действительно мощный народный протест? Вряд ли за Навальным все пойдут даже на волне протеста. На Пушкинской площади было много людей, которые просто пришли посмотреть, что это такое, много приезжих, в том числе иностранцев.

Самих навальнят, которые кричат, что Путин — вор и так далее, их — не так много, но они очень организованны, они даже внешне одинаково выглядят, даже стрижены одинаково. Протестные настроения действительно есть и растут, но у подавляющего большинства людей — совершенно другая идеология и ценности.

— Я думаю, что силовики, и не только силовики, и государство, они изучают этот протест. Это — первое такое несанкционированное мероприятие, естественно, государству выгодно просто посмотреть, что там будет происходить, как будет толпа себя проявлять.

Я не видел, чтобы там была серьезная организация, хотя были какие-то организованные кричалки. Но в целом, я увидел, что люди, которые там находились, в большинстве даже не знают, что делать.

Я был на Пушкинской площади с другой стороны, видел, что там были представители Рабочей революционной партии, которые активно раздавали листовки, подняли насколько своих флагов, их никто не тронул, хотя недалеко стояли ОМОНовцы.

Хотя в Петербурге и в других регионах все было жестко, жарко, были попытки перекрыть улицы, драки с сотрудниками.

Кстати, товарищ из нашего движения, который находился на этом протесте недалеко от Пушкинской, рассказал, что там какие-то непонятные люди тоже хотели попытаться перекрыть движение, но сами граждане им говорили, что хватит, не надо этого, надо, чтобы все было мирно.

Уроки

Большинство людей, которые вышли на этот протест, во всяком случае в Москве, были настроены мирно. Многие, конечно, просто пришли посмотреть, что там происходит. Я бы хотел, чтобы власть тоже не действовали какими-то брутальными мерами против тех людей, которые мирно настроены.

Нашему руководству гораздо лучше было бы подумать почему это все произошло? — Если бы не было обострения социальной несправедливости, многочисленных ошибок власти, то и этих протестов не было бы.

Понятно, что Алексей Навальный работает по схеме, которая ему знакомая, он ее уже давно обкатал. Фильмом "Он вам не Димон", например, он тоже сначала возбуждал социальное недовольство в определенных группах граждан, потом выводил людей на улицы и старался все максимально обострить.

Сейчас он тоже самое делал, по той же обкатанной схеме, пытался снова завести и обострить протест, что отчасти ему удалось. Я думаю, что если бы даже фильм про так называемый "дворец Путина" не вышел, а просто Навального посадили в тюрьму, все равно бы это сдетонировало.

Ведь люди сейчас уже как дрожжи подошли, протестные настроения сильно увеличились. По всем социологическим опросам значительная часть общества хочет радикальных перемен, значительная часть общества уже хочет выходить на улицы.

Мне это напоминает конец перестройки, когда система еще стоит, партийное руководство есть, вроде бы все нормально, но брожение уже выходит на улицы.

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Темы протесты юлия навальная георгий федоров алексей навальный
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