Георгий Фёдоров: Навальный — не﻿однородная фигура

В протестах 23 января участвовали очень разные политические силы. Что заставило их объединиться? Действительно ли основную массу составляла молодёжь, которая вышла просто потусоваться, потому что из-за коронавируса сейчас больше негде? Является ли Навальный агентом Запада или работает на какие-то "башни Кремля"? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил политолог, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект", председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров.

Читайте начало интервью: Георгий Фёдоров: Навальный действует грамотно и вовремя

— Георгий Владимирович, в сети о протестах и беспорядках многие говорят, что в связи с пандемией молодежи некуда выплеснуть свои эмоции, размяться и так далее. Собственно "навальнят" там было всего процентов 30, остальные — просто "за всё хорошее" и эти накопившиеся эмоции, а против Путина и властей в целом большинство из них ничего не имеют. Как вы это оцениваете?

— С этим я согласен. Конечно, какой-то процент молодежи был там, потому что просто засиделись дома, это факт. То что процентов 30 именно ядерных сторонников Навального, я тоже согласен. И праздношатающиеся там были, бесспорно, но большинство участников — все-таки оппозиционно-настроенные граждане, пусть и разных взглядов.

Протестные настроения есть и растут

Людям не нравится сегодняшняя жизнь, им нужны перемены, соответственно, они вышли, чтобы показать свое отношение к политике верховной власти. Кстати, там были все политические силы. Я заметил, что на Пушкинской площади были и яблочники, и коммунисты, и платошкинцы, и представители других политических течений.

Но большинство пришедших туда людей, я думаю, самые обычные граждане, которые недовольны сложившейся ситуацией. Протестные настроения растут, недовольства накопилось уже очень много.

— Как вы думаете, почему левые силы выходят под флагами Навального? Ведь они — ярые противники, у них — диаметрально противоположные взгляды. К тому же они не особенно стремятся сместить Путина, хотя говорят, что он многое неправильно делает. Их цель — изменить политику, сделать государство более социальным. У них нет сил организовать свое протестное движение?

— Левые силы — очень неоднородны. Есть системные левые силы — Коммунистическая партия Российской Федерации и "Справедливая Россия", которая позиционирует себя как левый центр. Есть какие-то приближенные к ним организации типа профсоюзов и Левого фронта, которые с КПРФ сотрудничают плотно.

Лидеры левых сил, представленных в Парламенте, Зюганов и Миронов официально свою позицию по этому вопросу озвучили, заявили, что они не поддерживают эти протесты.

Есть другие, более радикальные левые, которые более малочисленные, они на этих протестах и присутствовали.

С моей точки зрения, конечно же, выходили туда люди левых взглядов просто потому, что протест — есть повод, и раз все выходят, то и мы выходим, несмотря на то, что с ними не согласны. Кстати, проявлений "навальнизма" в смысле флагов, плакатов, там было очень мало.

Навальный — самый мощный организатор

Организовать протесты таких масштабов нет сил ни у кого — ни у правых, ни у левых, ни у националистов и так далее.

На данном этапе надо признать, что самые сильные и эффективные мобилизационные, информационные и пропагандистские вещи выстроил именно Навальный.

Звёзды сошлись на нём

Сейчас все звезды сошлись в одну точку, все происходило таким образом, что Навальный стал олицетворением и лидером именно уличного протеста.

Возможно, если бы КПРФ, гипотетически рассуждая, объявила о какой-то всероссийской акции протеста, тоже много людей бы несанкционированно вышли. Но пока они этим делом не занимаются принципиально.

На этом пустом поле играет только Навальный и кампания. И они делают это довольно эффективно.

— Есть мнение, что Навального связывают с западными структурами, но есть мнение, что он — также и кремлевский проект. Сейчас недовольным разрешено побузить, их определят и отследят, выявят организаторов и провокаторов, все их связи, а потом притушат. Что вы думаете о Навальном и этой тусовке?

— Бесспорно, спецслужбы в оппозиционной среде работают. Никто этого не отрицает, даже сами спецслужбы. Также бесспорный факт, что Алексей Навальный связан с серьезнейшими финансовыми и политическими фигурами, как у нас в стране, так и на международном уровне.

Неоднородная природа Навального

Что Навальный является детонатором дестабилизации — факт. Возможно, Навальный и не только он, используется в каких-то межклановых разборках.

Сейчас, как я понимаю, происходит борьба между кланами внутри Российской Федерации за дележку сферы влияния.

Поэтому Навальный — неоднородная фигура. Некоторые, упрощая, говорят, что он — агент иностранных спецслужб, но под его маркой действуют разные силы. Про Владимира Ленина тоже говорили, что он — немецкий шпион. Но все оказалось не так просто.