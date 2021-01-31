Георгий Фёдоров: Навальный действует грамотно и вовремя

В эфире программы "Точка зрения" политолог, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект", председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров рассказал о последних протестных событиях в России. "Триумфальное возвращение" Алексея Навального, фильм о "дворце Путина" и протесты 23 января вызывают массу вопросов.

Почему было такое странное информационное сопровождение в российских СМИ возвращения блогера из Германии — с почти поминутным отслеживанием по маршруту? Кто стоит за этим? Зачем был нужен фильм о "дворце Путина"? Кто пришёл на протесты 23 января? Протесты стали агрессивнее, почему государство так беззубо реагирует на них? Каковы перспективы и последствия новой атаки на Россию? Какие выводы Кремлю нужно сделать? Готовы ли россияне выйти на митинги в поддержку Владимира Путина? Кто может их инициировать?

— Георгий Владимирович, хотелось бы узнать ваше мнение о событиях, связанных с триумфальным, как некоторые говорят, возвращением Алексея Навального в Россию, последующим фильмом о дворце Путина и протестах, которые произошли 23 января.

Ситуация как-то накручена, причем, прежде всего, государственными СМИ? Ведь, например, "РИА Новости" отслеживало каждый шаг и чих Навального. Визит офтальмолога к Навальному в тюрьму — для них важнейшее событие. Почему из Навального сделали политика ранга Владимира Путина? Почему этим занимаются государственные СМИ?

— С моей точки зрения, Навальный — довольно-таки грамотный человек, владеющий информационными и политическими технологиями. Его действия спланированны. Я считаю, что приезд, выпуск фильма, анонсирование и проведение протестов и все остальное было выстроено системно для того, чтобы это был серьезный информационный повод.

Заграница им помогает

Информационный момент был выбран таким образом, что в начале года фактически ничего не происходит, политическое затишье, и тут Навальный возвращается и в тюрьму попадает, выпускает фильм, большие акции устраивает.

В целом это было очень грамотно сделано, рассчитано на эмоциональное восприятие. Естественно, даже государственные СМИ, а особенно информационные агентства, которые кормятся на любых новостях это схватили. В этом отношении им все было сделано блестяще.

Конечно же, кроме как в наших информационных ресурсах, которые все это дело освещали, эти события активно освещали всяческие крупные международные СМИ, поэтому находиться в тени нашим было просто невозможно.

Навального пытаются сделать равным Путину

Что касается фигуры равной Путину, опять-таки это — его информационная стратегия. Особенно в последнее время, после отравления, когда к нему Ангела Меркель приходила, а она фактически лидер Европы, естественно, его поддержка и легитимизация прошла довольно-таки серьезный путь.

У Алексея Навального есть свои, я так понимаю, цели. У тех людей и структур, с которыми он сотрудничает, на которых он опирается, тоже — свои цели.

Сейчас выбран очень грамотный момент, с точки зрения детонации общественных недовольств, протестов. Многие люди у нас, откровенно сказать, властью недовольны во многих отношениях. Для этого есть вполне понятные причины:

семь лет подряд падают абсолютные доходы населения,

20 миллионов находятся в черте бедности,

обострились социальные противоречия внутри регионов,

очень много людей недовольны региональной политикой губернаторов,

а большая часть политической региональной элиты недовольна федеральным центром и так далее, тому подобное.

К тому же сейчас серьезно обострил эти проблемы и добавил новых коронавирусный карантин.

Это все приводит к тому, что у людей, конечно же, протестные настроения растут, поэтому последние протесты были, можно сказать, беспрецедентными за последние несколько лет.

— Вы что конкретно имеете ввиду насчет беспрецедентности? Ведь численность участников была достаточно небольшой. Раньше выходило во много раз больше.

— Здесь проблема в том, что:

это было заведомо несанкционированное мероприятие было, то есть — никто ни у кого даже не спрашивал разрешения на проведение акции,

такого накала раньше не было. Некоторые протестующие инициировали обострение, дрались с полицией…

— Агрессивность, да?

— Да. В Москве, Питере и в других регионах дрались, такого обостренного состояния еще не было. Надо учитывать, что сейчас — все-таки пандемия, многие боятся коронавируса. Поэтому эти мероприятия получились сравнительно большие и по географии очень широкие.

В Москве все-таки было достаточно много людей. 10 000-15 000, с моей точки зрения, одномоментно на площади было. Протест продолжался много часов, он начал переливаться в другие точки Москвы, на разные площади.

Люди там были настроены в основном мирно, хотя провокаторы, конечно, были. Мы видели, как они пыталась спровоцировать сотрудников полиции. Этот протест, бесспорно, является началом более больших протестов, которые могут вспыхнуть по всей стране и пойти по нарастающей, я думаю, к выборам Государственной Думы.