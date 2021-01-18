Задержание поднимет политический вес Навального

Задержание Алексея Навального укрепит международный имидж политика и обещает России новые проблемы с Западом.

Прилёт и задержание Навального: Как это было (Видео)

ФСИН подкрался незаметно

Задержание Алексея Навального, в перспективах которого мало кто сомневался, всё-таки состоялось, о чём сообщило УФСИН России по г. Москве:

"17 января 2020 года в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей".

Алексея Навального задержали на паспортном контроле менее чем через час после приземления самолёта. Несмотря на предпринятые властями меры, чтобы не допустить в здание аэропорта "Внуково" ни встречающих, ни прессу, событие стало медийно резонансным и, несомненно, укрепит теперь уже международный статус политика.

Оживление в массмедиа

В российском медиапространстве, за исключением федерального телевидения, ждали 17 января 2021 года как некой движухи на фоне унылой стабильности информационной картинки. Трансляции дистанционных совещаний руководства страны, конечно, гарантированно заполняют хронометраж общественно-политического вещания, но не настолько, чтобы имитировать существование политической жизни в стране.

"Берлинский пациент", он же "интернет-хулиган", "блогер" и теперь, наверно, "пассажир Победы" открыто сообщил о дате своего возвращения на родину, а по прилёте заявил:

"Не могу сказать, что это мой выбор — возвращаться или не возвращаться в Россию. Такой вопрос не стоял ни одну секунду… Они поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Я прилетел и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев несмотря на то, что Германия — очень классная страна… Здесь мой дом. Я приехал сюда, и я не боюсь. Я знаю, что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы".

Щётка Судьбы

Похоже, Навальный напрасно грешит на власти в плане обеспечения авиационной безопасности. По информации некоторых СМИ, руководство авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" были за сутки предупреждены о "внезапной" смене аэропорта для прибывающего из Берлина самолёта с известным российским оппозиционером.

По некоему плану, лайнер должен был следовать во "Внуково", но при подлёте сделать несколько кругов и взять курс на аэропорт "Шереметьево". Официальную версию изменения места прибытия озвучили в пресс-службе аэропорта "Внуково":

"Во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щёток съехала на грунт и застряла в снегу. Внештатная ситуация произошла в районе большой крестовины, на пересечении двух взлётно-посадочных полос, что позволило аэропорту Внуково осуществлять только вылет бортов, и временно прекратить их посадку, до высвобождения данной единицы спецтехники".

Со щёткой складно получилось. Видимо, долго решали, как обойтись с самолётом с Навальным на борту. Сочувствующие выражали сотрудникам аэропорта "Внуково", попавшим под политический замес, свою поддержку в Twitter, на что SMM-специалисты официальной страницы воздушной гавани им образно ответили:

"Не стоит нас жалеть, мы просто работаем. Мы достойно "встретили" самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м".

Политическое сафари

В аэропорт "Внуково" накануне ожидаемого прилёта Алексея Навального были стянуты силовики с автозаками. Ждали немалое количество встречающих. Прокуратура заранее предостерегла граждан от участия во встрече Навального. Силовики предприняли ряд превентивных мер, о чём оппозиционеры и рассказали в интернете.

16 января в Санкт-Петербурге сняли с поезда главу местного штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга, чтобы те не добрались до Москвы к моменту прилёта Алексея Навального. Фатьянова рассказала журналистам:

"Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, и на меня пожаловался некий гражданин… Протоколы не составляли, ничего не вменяли, взяли объяснение по жалобе неизвестного гражданина в КУСП (книга учёта заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. — Ред.), с которой не ознакомили. Интересно, что за гражданин жалуется и снимает с поездов?"

Ровно под тем же предлогом о планировании массовых беспорядков в Москве был задержан редактор одного из Telegram-каналов Андрей Макашов. Другого главреда Павла Иванкина вместе с его спутниками задержали в аэропорту "Пулково" при посадке на московский рейс. У третьего питерского оппозиционера Дмитрия Скурихина отобрали автомобиль, чтобы тот не смог успеть к рейсу Навального. Telegram-каналы сообщили о десятках задержанных в самом аэропорту "Внуково".

Поднимая престиж оппозиционера

По сообщениям некоторыхTelegram-каналов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не следил за перипетиями Алексея Навального. Ну и правда, зачем же следить, когда он "никому не интересен"? При этом отсутствии интереса, отчего-то:

привлекают ОМОН;

внезапно запрещают работу СМИ в аэропорту;

изменяют маршрут следования воздушного судна;

суетятся прокуроры и полиция.

Одними из первых заговорили о возможных последствиях из-за задержания Алексея Навального главы МИД Латвии, Эстонии и Литвы. Конечно же, в российском МИД им "остроумно" ответят, но их предложение о введении новых санкций против России будет услышано и в Евросоюзе, и в США.

Третий закон Ньютона в равной степени действует и в общественно-политической сфере. Если стремление руководства России отсечь Алексея Навального от электорального процесса сделало оппозиционера известным политиком в стране, то отравление его уже возвело в международный статус.

Задержание и возможный реальный тюремный срок, в свою очередь, породят в его лице отечественного Нельсона Манделу или Леха Валенсу со всеми сопутствующими "бонусами" для нынешней политической элиты. Если в этом цель, то власти её достигнут быстрее, чем сами себе могут это представить.

От редакции

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