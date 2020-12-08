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Автор Антон Куликов

Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить

Политика

В Мосгордуме продолжается обсуждение поправок к проекту бюджета столицы на 2021-2023 годы. Во вторник члены комиссии московского парламента по экономической и социальной политике одобрили 15 поправок. В том числе предлагается увеличить расходы на здравоохранение и социальную сферу. Об этом сообщила председатель Людмила Гусева.

Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить

Всего же ко второму чтению депутатами и фракциями было внесено более двух сотен поправок.

Своим мнением относительно того, как проходит обсуждение, с "Правдой.Ру" поделилась депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Елена Шувалова.

"Поправки от оппозиции не будут приняты"

По ее мнению, поправки депутатов от оппозиции приняты не будут.

"Cейчас, в принципе, эта работа в корзину, поскольку те поправки, которые предлагает "Единая Россия", будут приняты. А те поправки, которые реально оппозиционны политике правительства Москвы по перекачиванию налогов москвичей в карманы строительных и транспортных олигархов, все равно приняты не будут", — сказала Шувалова.

"Мы иногда идем на то, что предлагаем законотворческие инициативы, которые заведомо не будут приняты, но для того, чтобы как-то они прозвучали. А здесь еще и дистанционный режим (обсуждения поправок)… В общем, с точки зрения поправок все очень грустно", — подчеркнула она.

Мнение депутата: бюджет тот же, что и в прошлом году

При этом, по ее словам, с отдельными депутатами проводятся, так сказать, "сепаратные" переговоры относительно участия в голосовании по бюджету.

"В то же время эти поправки в какой-то мере являются нехорошим инструментом. Потому что начинаются переговоры между правительством Москвы и отдельными депутатами. Они начинают выдергивать то одного депутата, то другого депутата, вступать в какие-то сепаратные переговоры: мы пойдем на уступку, а вы проголосуйте в целом за бюджет. И в результате получается так, что решив какую-то маленькую местечковую проблемку, сдают город", — сказала депутат.

При этом, по мнению Шуваловой, проект московского бюджета "плохой".

"В целом, бюджет плохой. Он не менялся и тот год, и этот. Вся фракция КПРФ проголосовала против — хотя, в принципе, тот же самый бюджет (что и в прошлом году), с некоторыми нюансами, которые обоснованы коронавирусом", — сказала депутат.

"А суть заключается в том, что многомиллионное население Москвы платит НДФЛ и этот НДФЛ идет на строительство и развитие транспортной системы, то есть на обогащение кучки дельцов и спекулянтов. И это бесконечный процесс. Причем заинтересованы как можно в большем объеме НДФЛ. Соответственно, если заинтересованы в большом объеме НДФЛ, то заинтересованы в чем? В большем населении Москвы. Чем больше население — тем больше будет объем налогов на доходы физических лиц", — подчеркнула Елена Шувалова.

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Темы мосгордума елена шувалова
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