Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил 3 декабря о последнем дне работы в компании.

"На конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", — сказал он, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Он поблагодарил сотрудников за работу, отметив, что "мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили".

Отставка Чубайса

Ранее стало известно, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал правительственную директиву, которая необходима для смены главы "Роснано". Она обязывает представителей государства в компании поддержать проект решения, согласно которому Анатолий Чубайс должен уйти в досрочную отставку.

Накануне, 2 декабря, президент России Владимир Путин предложил назначить на должность главы "Роснано" Сергея Куликова, первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии одного из бывших топ-менеджеров "Ростеха". Председатель компании избирается на пять лет. Ну а поскольку государству принадлежит 100 процентов акции "Роснано", то вряд ли здесь возможны какие-то сюрпризы.

Анатолий Чубайс руководит "Роснано" 12 лет. Сообщения о его уходе появлялись ранее, однако сам Чубайс, как правило, ничего конкретного на этот счет не говорил.

В конце ноября председатель правительства Михаил Мишустин в рамках реформы институтов развития перевел "Роснано" под управление ВЭБа вместе с некоторыми другими организациями. И в общем, уже тогда было понятно, что грядут и перемены в руководстве компании.

О дальнейшей карьере Анатолия Борисовича пока никакой информации нет. Впрочем, ему 65 лет, так что вариант с выходом на пенсию кажется вполне реальным.

О достижениях "Роснано" — их нет, но они есть?

Каких успехов достигла "Роснано" за годы его руководства, с ходу сказать непросто. "Российская корпорация нанотехнологий" была создана в 2007 году по инициативе президента России Владимира Путина. То есть практически все время с момента создания ей руководил Анатолий Чубайс.

Компания должна была стать своего рода локомотивом в развитии высокотехнологичных производств. За это время "Роснано" поучаствовала в запуске десятков производств и реализации сотен проектов. Правда, речь в основном идет не о товарах для массового использования. На этом поприще начинания "Роснано" были не слишком-то удачными.

Вспомнить хоть "планшеты Чубайса": в 2011 году глава "Роснано" продемострировал Владимиру Путин электронные книги Plastic Logic с гибким экраном. Ими планировали заменить школьные учебники, но из этого проекта так ничего и не вышло. Что через несколько лет признал и сам Чубайс.

По первоначальным планам, "Роснано" уже во второй половине 2010-х годов должно было начать вкладывать в проекты не бюджетные деньги, а средства из собственной прибыли. Правда, за все время своей деятельности можно на пальцах одной руки посчитать, когда компания заканчивала бы финансовый год с прибылью. А вот в 2019 году убыток составил 16,5 мдрд рублей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя отставку Анатолия Чубайса, задался вопросом, что тот создал за время пребывания на посту главы "Роснано".

"Скажите, что нового дал Чубайс за эти годы? Установил сумасшедшие оклады своим служащим, заказывал машины по баснословной цене. У вас в кармане, я думаю, не российский телефон, а американский шпион. Назовите мне хоть одно новейшее изделие! По нему скучает тюрьма", — цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

Чубайса и в самом деле многократно критиковали за отсутствие видимых результатов деятельности во главе "Роснано". Но все же какие-то результаты были, раз он руководил компанией 12 лет. И не похоже, чтобы он порывался уйти в отставку. Но все когда-нибудь заканчивается.