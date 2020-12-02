Николая Платошкина обвиняют в мыслепреступлениях

30 ноября после полугодового следствия в Следственном Комитете России лидеру движения "За Новый Социализм" Николаю Платошкину предъявили обвинения по ст. 212 1.1 и 207 УК РФ. Адвокат Обозов сообщил, что СК интерпретировал призывы Платошкина к законным митингам, как прикрытие призывов к незаконным.

По версии ведомства Бастрыкина говорил Платошкин всё законно, но думал при этом преступно, к тому же он это делал в неустановленном месте и в неустановленное время. Всё скрывает! В таком случае теперь любого можно судить за всё! — Даже если ничего не сделал, значит — так прикрывался, потому что хотел сделать очень плохое: всех убить, расчленить и свергнуть!

При том, что новая экспертиза самого СК в очередной раз подтвердила, что ни к каким насильственным действиям Платошкин не призывал. Более того, эксперт отметила, что он считает беспорядки и социальный взрыв в России очень нежелательными. Обо всем этом Вадиму Горшенину рассказала жена Николая Платошкина Анжелика Глазкова.

Читайте начало интервью:

Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина

Николая Платошкина лишили всех прав

— Анжелика, видимо, следствие так уверено выдвигает нелепые обвинения, потому что есть приказ начальства, и у суда — тоже. А Конституция, права человека, соблюдение законности и хотя бы минимальный здравый смысл — не для них.

Теперь ещё, по их версии, злобный Платошкин совершает новое страшное преступление — снимает деньги с карточки. Через месяц у вас проводят обыск, и считают, что найденные деньги именно эти. Получается, что это — вообще какие-то страшные, грязные деньги, которые сразу видны!…

— Да. Мы об этом в суде тоже примерно так и сказали. — А какая связь вообще денег и уголовного процесса? Вы ему инкриминируете 212-ю статью — призывы, поджоги, погромы и так далее, особо тяжкие.

Какая тут связь с деньгами? Разберитесь, пожалуйста, почему вы связываете одно с другим?… Но судом абсолютно не принимаются во внимание никакие наши аргументы.

— Видимо, у Николая Николаевича теперь появились и другие проблемы. Раньше ему отец привозил еду, что-то еще для жизнеобеспечения. Но он — уже в очень почтенном возрасте, ему запрещено передвигаться по городу, поэтому его высаживают из общественного транспорта. Как сейчас с продуктами питания у Николая Николаевича?

— Да, в этом плане тоже стало трудней. Конечно, я что-то привожу, ставлю под дверью, например, адвокаты приносят. Другие люди приходят, вешают на дверную ручку и уходят. Как-то разными способами выходим из ситуации. Все понимают, что ситуация — совершенно абсурдная. Об этом, кстати, в суде мы тоже заявляли.

Суд про пытки и права не знает

Мне недавно звонил немецкий журналист, он, конечно, вообще в недоумении. Мы с ним навскидку перечислили пять нарушений прав человека, конституционных прав Николая Николаевича. Он не понимает, как это вообще может происходить, зачем оказывается такое давление на человека, такое моральное унижение и физическое уничтожение…

Мы говорим, что все-таки это — настоящие пытки. На суде адвокатом Шевцовым была приведена конвенция по запрету пыток, которую наша страна подписала еще в 1984 году. Он приводил пункт 1, ситуация с Николаем Николаевичем подпадает под этот пункт.

Но судья на это тоже абсолютно не реагирует, нас как будто просто не слышат. Мы так понимаем, что никакой защиты в суде мы не увидим, потому что никакого состязательного процесса нет.

Поэтому у нас надежда только на Европейский суд, мы уже подали жалобу на рассмотрение. Когда получим решение последнего судебного заседания, то вдогонку направим его.

— Всеми этими действиями унижают не только Николая Николаевича. Теперь все граждане Российской Федерации беззащитны перед беззаконием. Вы общались со многими людьми. Все ли уверены в том, что это дело — политическое?

— В общем, да. Они недоумевают, что его оставили под домашним арестом. Уже всем понятно, что это — явно политический заказ.

Накладывается цензура на любые высказывания. Они теперь еще и интерпретируются, как только следствие и суд захотят.

Да, Николай Николаевич не согласен с социально-экономической политикой нашей страны. Он же неоднократно высказывался, что хватит кормить кучку олигархов, надо средства перераспределять, социально ориентироваться.

Был бы человек — статья найдется

И конечно, теперь это касается не только Николая Николаевича и его сторонников. Завтра в такой ситуации любой из нас — каждый гражданин Российской Федерации — может оказаться.

Понятно, что судьи и следователи вгоняют людей в страх, потому что сами живут в страхе. Они держатся за свои должности и что угодно сделают, лишь бы остаться на этих местах. Чтобы доработать до пенсии, они будут какие угодно обвинения предъявлять и решения принимать.

Как раз из-за всего этого дело Платошкина становится намного шире, оно уже принимает массовый размах, это — проблема всей страны. Очень больно и тяжело ощущать, что власти просто не слышат и вообще не хотят видеть и слышать свой народ. Печально.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев