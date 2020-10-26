Вместо "звезд": "Единая Россия" сделает ставку на добрых людей

"Единая Россия" собирается отбирать кандидатов на выборы, ориентируясь в первую очередь на так называемые "мягкие навыки" (soft skills), то есть на эмпатию и способность делать добрые дела. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета "ЕР" Сергей Перминов.

Новая сила "Единой России"

По его словам, в партии много критериев, по которым ведется отбор кандидатов.

"Прежде всего это будет критерий soft skills, "мягких навыков". Ведь работа депутатом — это, например, в том числе, и умение делать добрые дела. Поэтому мы будем отбирать людей с этими навыками, которые умеют вести политическую дискуссию, которые профессионально понимают "физику жизни", — цитирует Перминова РИА "Новости".

По его словам, в "Единой России" сейчас внимательно наблюдают за различными конкурсами и платформами, где проявляют себя молодые политики. Речь в том числе о конкурсе "Лидеры России. Политика", а также кадровый проекте "Единой России" "ПолитСтартап".

Вместо депутатов-"звезд"?

На прошлой неделе определенный резонанс имело заявление все того же Перминова, который заявил, что россияне хотели бы видеть в Госдуме профессиональных политиков, обладающих "профессиональными компетенциями в различных сферах".

"Ориентация на таких людей — это не какая-то специальная установка партии, а здравый смысл. Это запрос, который есть в обществе. И задача партии — отвечать на запросы избирателей", — заявил политик изданию URA. Ru.

Заявление Перминова истолковали так, будто "Единая Россия" отказывается от выдвижения в качестве кандидатов знаменитостей. Сейчас во фракции "Единой России" в Госдуме 15 "звездных" депутатов (все бывшие спортсмены).

Они на высказывание замсекретаря генсовета "ЕР" отреагировали негативно, сочтя его личным мнением. Но очевидно, что какие-либо далеко идущие выводы из этой истории делать рано. Кто-то из так называемых "селебрити" может быть выдвинут в качестве кандидатов, кто-то — нет.

Напомним, в начале октября председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что во время грядущей избирательной кампании в Госдуму «все будут против "Единой России"». Ну а раз так, то во многом от подбора кандидатов зависит, насколько успешной для "ЕР" будет избирательная кампания.

Споры о том, кому именно представлять "ЕР" на выборах, скрывать, в общем-то, особо и не пытаются. Смысла в этом нет. Но, повторимся, пока не следует спешить с выводами как о радикальном обновлении кадрового состава партии на выборах, так и о сохранении консервативного подхода к формированию списков кандидатов. Время для того, чтобы определиться, еще есть.