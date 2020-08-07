Алексей Мухин: о трёх протестных группах в Хабаровске

Главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова обсудила с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным подоплеку протестов в Хабаровске, кто такие Сергей Фургал и сменивший его на посту Михаил Дегтярев, какова роль несистемной оппозиции и эмиссаров Михаила Ходорковского.

— Хабаровск. Число участников митингов от 5 и 50 до 100 тысяч. Временным исполняющим обязанности назначен Михаил Дегтярев, который признался в любви к жителям. Ваше мнение и прогноз.

— Во-первых, был ли Сергей Фургал подготовлен, чтобы стать губернатором в 2018 году? Нет. Он был кандидатом-статистом и на протестной волне действительно возглавил регион, не будучи к этому не то что подготовленным, но даже не ожидал этого и избирательную кампанию не вел. Тем не менее, население высказало свое мнение и Сергей Фургал фактически исполнял обязанности губернатора.

Во-вторых, некоторые очень тревожные черты заставили федеральный центр гораздо более внимательно присмотреться к его фигуре и к его бэкграунду. Я имею в виду выстраивание в регионе, мягко говоря, сомнительные бизнес-схемы, которые, подчеркну, характерны для региона. Они являются его специфической особенностью, но, к сожалению, абсолютно криминальные. Я не связываю это непосредственно с фигурой Сергея Фургала. Следствие, что называется, покажет.

Совершенно очевидно, что пристальное внимание со стороны федерального центра было продиктовано соображениями, если хотите, государственной безопасности. Получать регион, где силу имеют очень специфические люди, которые вошли в команду Фургала официально и, главное, неофициально, не было никакой, что называется возможности. Именно поэтому в 2019 году ситуация перешла в фазу уголовного производства.

Три протестные группы в Хабаровске

Несмотря на довольно внятное объяснение со стороны обвинения и следствия, население вышло на улицы. Мне кажется, что население нужно делить строго на три группы.

Первая — это люди, которые действительно возмутились тем, что федеральный центр, как им показалось, пренебрег своими обязательствами перед ними, так как они выбрали Сергея Фургала. Вторая группа — администрация команды Сергея Фургала, которая приняла, к сожалению, непосредственное участие в организации этих протестов. Третья группа, на мой взгляд, самая интересная — она скрыта, в паблике ее нет. Это группа, связанная с краевым криминалом, которая и разработала эту очень простую до банальности схему. Ведь в местах лишения свободы для того, чтобы так называемые блатные добивались своего, они организовывают тюремные бунты, которые заканчиваются ровно тогда, когда администрация идет навстречу блатным и выполняет их требования.

В Хабаровском крае и в Хабаровске мы наблюдаем такой условно тюремный бунт, когда "блатные" хотят, чтобы федеральный центр выполнил их требования. Естественно, федеральный центр на это пойти никак не может, потому что это вещь принципиальная. В случае, если условные блатные добиваются своего, подобного рода вещи будут происходить во многих дальневосточных регионах и в Восточной Сибири.

В силу специфики этих регионов это, к сожалению, становится возможным. Ситуация развивается. У нас есть фактор Владимира Вольфовича Жириновского, который является очень мощным лоббистом. Кстати, он это доказал, когда врио губернатора стал Михаил Дегтярев, очень близкий соратник, подопечный, можно сказать. Но тоже, мягко говоря, не совсем не подготовленный к роли врио губернатора. Выборы покажут, насколько он сумеет встроиться в местную повестку и сумеет создать свою собственную систему сдержек и противовесов.

Здесь есть и сторонние игроки за рубежом. Михаил Борисович Ходорковский не устает постоянно оказывать знаки внимания Хабаровску и всячески разжигает там страсти. Туда приехали его подчиненные — Пивоваров и Усманова. После их приезда, вдруг подозрительно начали бить сторонников Навального и Ходорковского. Два события — приезд эмиссаров и возмущение в соцсетях по поводу избиений — я очень сильно связываю. Довольно специфический подход к ситуации со стороны так называемой несистемной оппозиции. Они всячески будут разжигать страсть, пытаясь разжечь костры революции и сделать так, чтобы этот огонь перекинулся на другие регионы.

— Когда идет речь о почти ста тысячах, вы считаете, что это действительно "блатные" требования? Если бы люди были не согласны с организованными митингами, наверное, они бы не пришли.

— Вы неправильно поняли относительно "блатных" требований. Я просто привел модель, которую блатные используют для того, чтобы оказать давление на тюремную администрацию. Я сказал условно "блатные". Мы говорим о некоторых криминальных группах, которые в силу специфики бэкграунда оказались связанными с командой Фургала, которые производят то, что они производят сейчас. Это первое. Второе, свидетельства многотысячных единоразовых выходов у вас есть? В Министерстве внутренних дел, которое за это отвечает, таких цифр нет.

— Цифры разнятся сильно.

— В воображениях наших протестных лидеров счет идет на миллионы. Вы учтите, что технические возможности снятия с определенного ракурса, позволяют из трех сосен целый сосновый бор представить. Поэтому, пожалуйста, по цифрам не надо. Есть люди, которые искреннее выходят, верят в то, что делают. Есть координаторы, которые этим занимаются. Есть постоянные люди, которые ждут своего часа, чтобы начать погромы и так далее. Препарирование этого процесса — дело увлекательное. Осторожнее с общественным мнением. Учтите, там есть вполне конкретные интересы и вполне конкретные направления этой активности, которые уже отслежены и которые являются совершенно не политическими факторами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер