"Событие жесткое": как власть реагирует на протесты в Хабаровске

В Хабаровске третий день подряд проходят акции в поддержку губернатора края Сергея Фургала. Конечно, они уже не столь многочисленны, как в минувшую субботу — на улицы выходят по несколько сотен человек. Однако этого достаточно, чтобы поддерживать внимание прессы. Пока что, во всяком случае.

ЛДПР поддерживает, но против

Митинги и шествия в поддержку Фургала в понедельник прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В партии еще в субботу открестились от организации акций протеста.

И Жириновский это еще раз подтвердил: "Мы поддерживаем граждан, которые хотят выразить протест против ареста губернатора или по любому другому поводу. Но наша принципиальная позиция в том, что мы агитируем людей идти только на санкционированные акции".

То есть либерал-демократы всячески подчеркивают, что отношения к происходящему не имеют. По крайней мере, в том, что касается организации. В связи с чем только подтверждаются сомнения относительно того, что в ЛДПР действительно готовы отказаться от депутатских мандатов, о чем после задержания Фургала говорил Жириновский.

Объяснения полпреда Трутнева

В понедельник в Хабаровск прибыл полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Он прокомментировал претензии относительно того, как губернатором Хабаровского края оказался человек с предположительно криминальным прошлым.

"Человек любой, любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста, установленного законодательством, имеет право быть губернатором, заявляет — я хочу быть губернатором. Поэтому нет никаких отдельных проверок", — сказал полпред.

По словам Трутнева, вопросы к Сергею Фургалу возникли уже после того, как он был избран в 2018 году. По мнению полпреда, губернатор не был бы задержан, если бы у правоохранительных органов не было "сто процентов железного обоснования".

Он прокомментировал и акции протеста, которые прошли (и проходят) в крае в поддержку задержанного губернатора. "Событие, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей", — сказал Трутнев.

По его словам, жители Хабаровского края уже продемонстрировали, что они могут определять свою волю, кого хотят видеть губернатором. Он заверил, что так будет и впредь, и в Москве будут с уважением относиться к выбору людей.

Из этого можно сделать вывод, что федеральный центр внимательно следит за происходящим в Хабаровске, однако каких-то экстраординарных мер в связи с протестами предпринимать не намерен. До тех пор, конечно, пока этот протест мирный и не перерастает в беспорядки.

Претензии есть к работе правительства края

Но вот что касается работы правительства края, то здесь у Юрия Трутнева много претензий. "Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть все на это основания. У меня есть с кем сравнивать", — заявил он.

Он также отметил достаточно сложную ситуацию в крае в связи с пандемией коронавируса: "В Хабаровском крае и максимальное количество инфицированных, и не очень хорошо с обеспечением койкоместами".

И еще в регион не идут инвесторы. "Причем, это не просто статистика, не просто цифры. До меня доходит очень много обращений инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, с неоплатой по контрактам. Я с ними разбираюсь", — сказал Юрий Трутнев.

Очевидно, эти данные разительно отличаются от того, о чем говорил Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР как раз упирал на то, что большие успехи губернатора в развитии края и могли стать причиной его преследования. Дескать, зависть недоброжелателей.

Но надо заметить, что столь пространные комментарии полпреда относительно событий в Хабаровском крае — достаточно неординарное событие. Конечно, во многом это связано с уже неоднократно упомянутыми акциями протеста. Ведь ранее жители российских регионов не выходили на улицы из-за задержанных губернаторов.