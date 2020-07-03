Голосование по поправкам коммунисты назвали незаконным

Окончательные результаты общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России были оглашены и утверждены Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 3 июля 2020 года.

Властями была объявлена сокрушительная победа всего хорошего над всем плохим и было предложено учредить праздник, посвященный новым формам избирательного процесса.

Новый День Конституции

Заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова (фракция "Справедливая Россия") под впечатлением от исторического момента предложила 1 июля объявить Днем Конституции:

"Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад. Было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником — Днем Конституции".

Возможно, если бы была принята новая Конституция, за которую проголосовали бы в соответствии с основным законом на референдуме с созывом Конституционного собрания, тогда бы и можно было оправдать подобную инициативу.

Собственно, 1 июля как дата праздника никак не подходит. Президент своим указом объявил о вступлении поправок в силу 4 июля 2020 года. Тогда уж логичнее праздновать 4 июля и дать новый импульс троллингу американцев, которые в этот день отмечают День независимости. Это вполне вписывается в нынешнюю эстетику публичной пикировки с геополитическими визави.

Володин научил условностям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 3 июля 2020 года заявил на федеральном телеканале, что нижняя палата парламента незамедлительно начнет работу по корректировке существующих законов и инициированию новых:

"Работа над ними начнется буквально уже практически с сегодняшнего дня".

По мнению спикера Госдумы, времени на раскачку снова нет. И действительно, после того, как радикально качнулись с поправками, еще одна амплитуда была бы чрезмерной. Великолепно и ровно загоревший на солнце Вячеслав Володин строго заметил:

"Тот, кто взял на себя обязанности депутата, политика, должен понимать: у политика, у депутата отпусков не бывает, это все условности".

Разумеется, граждане уже все поняли про условности:

не референдум, а голосование;

не досрочное голосование, а голосование до дня голосования;

не международные наблюдатели, а иностранные специалисты по обмену санитарным опытом;

не превышение количества законных президентских сроков, а их обнуление.

Задача диктует правила

Вячеслав Володин отметил хорошую организацию голосования:

"Здесь большая роль принадлежит участковым, региональным избирательным комиссиям, ЦИК, потому что мы с вами видели, что наряду со всеми нормами, которые избирательные комиссии выдержали, и со всеми правилами, которые они для себя определили, еще было важно защитить людей, чтобы они не заразились".

Вот эти правила, "которые они для себя определили", и придают состоявшемуся процессу, который был назван голосованием, особую пикантность. Не случайно же с таким сокрушительным успехом главу государства поздравили, как сказали в новостях федерального телевидения, мировые лидеры — президенты:

Азербайджана;

Казахстана;

Узбекистана;

Таджикистана.

Для полноты ощущения грандиозности исторического момента явно не доставало сердечного поздравления от председателя Государственного совета КНДР, председателя Трудовой партии Кореи и высшего руководителя страны Ким Чен Ына.

Бенефис памфиловцев

По заявлению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, за внесение изменений в основной закон проголосовали 77,92% от числа проголосовавших, против — 21,27%. Глава ЦИК отметила, что "жалоб на проведение голосования, требующих рассмотрения на рабочей группе, не было".

Какие жалобы требуют рассмотрения, конечно же, снова решил ЦИК. Ну подумаешь, когда за гражданина кто-то проголосовал. Эка неприятность по сравнению с важностью текущего исторического момента! Двойное голосование — тоже не велика беда.

Продемонстрированные фейки даже не были элементарно расследованы правоохранительными органами с полагающимися экспертизами для установления их реальных авторов. Представители Общественной палаты России просто сообщили с телеэкрана имена назначенных ими виновных.

Не получили никакой оценки и многочисленные публикации в социальных сетях и массмедиа. Если что-то не вписывалось в общую парадигму единства "партии и народа", то любые свидетельства общественно активных граждан по умолчанию трактовались как фейки.

Проспавшиеся коммунисты

Накануне затяжного голосования лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о непринятии обнуления сроков пребывания у власти "царя и фараона", как он демократично назвал президента России Владимира Путина. Также внезапно уже после голосования по поправкам очнулась и член Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Людмила Синельщикова (КПРФ). Она заявила, что проведенное в столице голосование по поправкам "не имеет юридической силы":

"Проведенное голосование по изменению Конституции РФ не предусмотрено главой 9 Конституции РФ, не соответствует оно и законодательству РФ о референдуме, а потому, по обоснованному мнению ряда политиков и юристов, является суррогатом референдума".

Вдруг член Мосгоризбиркома обнаружила, что "в действующих нормативных актах нет ни слова о процедуре агитации, поэтому она велась однобоко, причем органами власти, которые такую агитацию вести не вправе".

Иными словами, получается, что вся массированная агитация за поправки на уличных билбордах, на федеральных телеканалах, щедро оплаченные артисты и популярные блогеры — все это вне закона. Об этом на излете рекламной кампании за принятие поправок заявила и глава ЦИК Элла Памфилова.

По идее, только лишь констатация этого факта должна поставить крест на легитимности "оглушительного успеха". Но тут снова необходимо вспомнить, как говорит Вячеслав Володин, что правила "они для себя определили".

Людмила Синельщикова посетовала, что "поправки в Конституцию были представлены на общенародное голосование без необходимой проработки и обсуждения".

Ну так Конституцию менять — это же не основательно выбирать имена для аэропортов. Тут уж точно нет времени на раскачку — изумление граждан не длится же вечно.

За все время пропагандистской кампании ни разу не упоминались поправки про обнуление, федеральные территории и Государственный совет. В этой связи примечательно, что Вячеслав Володин в своем выступлении 3 июля среди тем первоочередных законопроектов назвал именно эти две последние.

Коммунист Мархаев продолжает бой

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), который единственный проголосовал против закона о поправках в основной закон страны, во время трансляции в Instagram 3 июля 2020 года заявил:

"Все это действо происходило в неправовом поле. Можно слышать немало оценок, что, по сути, (это был — ред.) конституционный переворот. За такими нормами, как МРОТ, и рядом других моментов основная задача власти была, естественно, обнулить все сроки президента. Мы считаем, что это голосование незаконно. И мы будем подавать (заявление — ред.) в прокуратуру об отмене голосования повсеместно, по Российской Федерации, в том числе по Бурятии".

Вячеслав Мархаев убежден, что о незаконности процедуры ярко свидетельствует выведенное из-под контроля наблюдателей шестидневное "голосование до дня голосования".

Позиция Вячеслава Мархаева была последовательной с самого начала, чего нельзя сказать о его однопартийцах. Фракция КПРФ в Государственной думе, воздержавшись при голосовании в парламенте страны, своим молчаливым согласием поддержала поправки в Конституцию. Поэтому уже "после драки" публичное негодование некоторых представителей КПРФ, включая их лидера, не стоит и ломаного гроша.

Геннадию Зюганову и его товарищам стоило бы брать пример с активной жительницы Оренбурга. О ее принципиальности и гражданской ответственности 2 июля 2020 года сообщили некоторые федеральные и местные СМИ. Женщина не побоялась до конца бороться за правду. Она через суд наказала управляющую компанию, когда ее квартиру залило фекальными массами из-за стабильного засора в канализационном стояке.