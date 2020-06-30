Поправки в Конституцию: За что голосуем и зачем? Что важнее?

Взаимосвязь коронавируса с Конституцией России началась с переноса голосования. Отразятся ли на результатах голосования по поправкам в Конституцию меры, принятые властью в связи с эпидемией? Сильно ли подействуют на общественное мнение большие человеческие потери от других болезней и потери в доходах? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал глава Политической экспертной группы, политический консультант Константин Калачев.

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— Константин, государство приняло меры поддержки, осуществило выплаты на детей, но большую часть бремени от коронавирусных потерь все-таки переложило на бизнес и самих людей, которые и так потеряли в доходах. Как вы считаете это отразится на результатах голосования по поправкам в Конституцию?

— То что помогли, конечно, хорошо. Но есть какие-то детали, которые людей, даже вполне лояльных, заставляют задуматься и не обольщаться по поводу выстроенной системы. Я лично тоже потерял в доходах при коронавирусе. Конечно, все это отразится на настроениях людей.

Власти важен только результат

Проблема в том, что власть даже не хочет людей убеждать, а просто ищет любые другие способы получить результат. Всё что угодно задействуется, кроме убеждения. Всё что угодно, кроме любви. По любви — не про нас. Просто стоит задача добиться результата, не важно, что это будет скручивание рук, таскание за волосы.

Мне представляется, что история этого голосования — реальная демонстрация кризиса-жанра. Годами власть объясняла людям, что у нас строится система демократическая, что у нас государство — социальное, что власть заботится о людях, что методы убеждения являются безальтернативными. Всё это сейчас немножко посыпалось.

Хотя не везде. Я, например, одобряю (хотя многие скажут, это — неправильно, нехорошо), что правительство Москвы выделило 10 миллиардов на всякие призы и устраивает лотерею. На самом деле человек ощущает свой голос как собственность, и у него есть желание, вкладывая этот голос, получить что-нибудь.

— Но если бюджет Москвы — 12 миллиардов в неделю только на благоустройство, что такое 10 миллиардов?

— Два миллиона призов. Стоимость одного приза — в среднем 5 000 рублей. Главное, чтобы не украли, потому что могут и украсть. Но этот подход куда лучше, чем попытки заставить людей голосовать, угрожая им увольнением, лишением премий и другими карами египетскими.

— В Подмосковье не устраивают лотерей и лично не приглашают, только плакаты есть. Но и их в Москве развешано намного больше, и лично приглашают. Будто бы действительно решается наша судьба от этих поправок. Какой-нибудь официальный статус у этого голосования все-таки есть?

— Юридически понятно, что это — не референдум. Понятно, что — предопределённость результата. Понятно, что это в большей степени просто опрос, чем даже плебисцит, тоже никого ни к чему не обязывающий.

Просто опрос

А после того, как Путин заявил, что он может баллотироваться на ещё один срок, теперь это по факту — такой квазиреферендум по вопросу доверия Путину, потому что он же сам обозначил обнуление как основную тему этого голосования.

Безотносительно к юридическим деталям я считаю, что это голосование, во-первых, совершенно не противоречит никаким нормам, заложенным европейским сообществом или используемым в мире.

Это голосование изначально — даже не в Конституцию. Это возможность власти получить очередной мандат, очередной кредит доверия, очередное подтверждение поддержки. Про существование поправок люди знают, а про их содержание большинство знает мало или почти ничего не знает.

Для власти, конечно, важно провести ревизию Конституции, которую принимали в 1993 году при Борисе Ельцине, и сделать Конституцию путинской, в которой будут заложены традиционные консервативные ценности и представления власти о должном.

Но всё то, что туда закладывается, помимо политических решений, позволяющих следующему президенту застраховаться от любых форс-мажорных обстоятельств, в большей степени — эмоции и ничего не значащие вещи. Бумага всё стерпит. У нас в Конституции написано, что Россия — федеративное государство, а по факту оно — унитарное и централизованное. И ничего.

Преемственность курса — это только одна часть истории, а вторая часть истории — подтверждение кредита доверия, получение мандата на то, чтобы политика, которая проводится сейчас, оставалась еще на веки вечные, реально — хотя бы на ближайшие лет 20.

Главное — не результат, а отношение людей к нему

Но возникает серьезная проблема, потому что задумывалось всё это до коронавируса, и тогда всё это было очень уместно, потому что худо-бедно какой-то рост был. Поэтому получить кредит доверия на будущее не составляло особых проблем. Теперь же с учётом того, что социальное самочувствие идёт вниз, доходы людей падают, это голосование может превратиться в точку турбулентности.

История с коронавирусом наглядно показала, что оптимизация медицины дала не самые лучше результаты с точки зрения решения проблем в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Ситуация с доходами, с трудовой занятостью, вообще с видением будущего оставляет желать лучшего.

Нам говорят: Ребята, всё хорошо, потерпите. Мы-то прекрасно устроились, а вот вы доверяйте нам. Но я знаю кучу людей, которые закрывают сейчас свои предприятия, связанные в основном с обслуживанием населения. Для них это голосование — это лишнее напоминание о том, что если государство и пыталось им помочь, то сделало это недостаточно, не так, не тогда и не то.

Важно, что будет на выходе — после голосования. И это — совсем не результат, который будет официально объявлен. Главное — как люди будут относиться к этому результату: будут ли они воспринимать его как справедливый или будут считать, что их обманули.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев