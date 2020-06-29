Погоней за высокими показателями власть подрывает доверие

1 июля сделали выгодным днем для голосования по поправкам в Конституцию России. Голосовать нужно крупным оптом — 200 поправок в одном пакете — принять или отвергнуть? Нормально ли это? Правильно ли ведет себя власть, в частности Центральная избирательная комиссия? Почему уже идёт погоня за голосами, соревнование среди регионов? К чему это приводит? Как это подрывает доверие большинства и делает результаты нелегитимным в глазах народа? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Читайте начало интервью: Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет

Фобии, связанные с результатом, заставляют ответственных людей перестраховываться

— Константин, когда Элла Памфилова стала председателем Центризбиркома, она решительно взялась за дело, говорила, что не допустит никаких нарушений и подтасовок, действительно много делала, и у всех появилась надежда, что теперь ЦИК будет справедливый и принципиальный. А потом — 146%. Понятно, что это — техническая ошибка, но многие ее восприняли, как перелом и показатель. В этот раз что-то её почти не видно.

— Прекрасная женщина, замечательная, которая положила свою личную репутацию на алтарь и пожертвовала многим, для того чтобы все поверили в честность, открытость и прозрачность выборных процедур. Но есть серьезная проблема, связанная с тем, что всё-таки она является инструментом для людей, которые, с одной стороны, хотят доказать, что выборы у нас — честные, а с другой стороны, в ситуации, когда невозможно предугадать, как там сложится реальное голосование, хотят подложить соломки.

Я ни в коем случае не подозреваю Памфилову в желании разменять свою репутацию на какие-то преференции материальные или иные, но то, что сейчас она себя чувствует неуютно, очевидно совершенно. И сама процедура, которая предлагается, у неё, поначалу вызывала сомнения.

Теперь уже вроде бы она с этим смирилась и готова отстаивать принятые решения. И экспертные сообщества, которые она пыталась до этого душить в объятиях (типа "Голоса" и прочего), уже не в фаворе. В общем-то она старается сделать всё, чтобы хотя бы минимизировать всякие издержки.

Для меня в этом голосовании есть две стороны. Совершенно нормально, что есть желание внести поправки в Конституцию, нормально, что в условиях коронавируса пытаются людям создать максимум удобств для голосования — дистанционного и так далее. Но ненормально, когда какие-то страхи и фобии, связанные с результатом (а я уверен абсолютно, что большинство — за поправки и по-прежнему за Путина), заставляют ответственных людей перестраховываться, и эта перестраховка создает ощущение, что здесь что-то нечисто.

Погоня за результатом

К такому выводу можно прийти уже с точки зрения моего личного опыта. Никогда ещё, на каких выборах мне столько раз мне не звонили и не писали письма, практически ловили за руку и предлагали проголосовать, спрашивали, как мне удобней это сделать.

— Никогда.

— А второе: я же прекрасно понимаю, как всё устроено, и полагаю, что есть определённые ориентиры.

Первый ориентир — это референдум по принятию ельцинской Конституции, на самом деле голосование 1993 года.

Второй — результат последних президентских выборов 2018 года. Я всегда удивлялся, почему нельзя пожертвовать парой-тройкой процентов ради того, чтобы у людей не возникало сомнений.

Ведь именно из-за того, что пытаются подтянуть на какие-то жалкие проценты, у людей возникает ощущение большого обмана… Это — ложка дёгтя, которая всё портит. Я об этом много писал, и меня за это много ругали люди, близкие к власти.

Хотя было бы совершенно нормально, что проголосовало бы за поправки в Конституцию порядка 60%, 40 — против. Зато все были бы довольны, потому что большинство проголосовало за, а меньшинство ощутило себя значимым.

Но ведь опять будет погоня за результатом. Каждые выборы у нас — это какая-то кампанейщина, соревнование регионов, кто даст результат выше, это — переживания, что если ты станешь худшим, тебя обязательно лишат должности, отсекут тебе башку, расстреляют, утопят…

— Лишат должности — и всё. Не велика потеря.

— Нет, я думаю, что на самом деле для них это то же самое, что утопить и расстрелять. В общем, я бы не делал никакой трагедии даже в том случае, если результат был бы даже на грани. А трагедия начнется как раз с этого соревнования. И мы опять узнаем, что отдельные российские регионы поставили рекорды — выдали 100% "за". Даже называть не нужно те регионы.

— Мы знаем эти регионы.

— Все знают, где у нас будет 100% или 99% "за". Зачем? В этом же — неуважение к людям. Люди поддерживают Президента, готовы поддержать поправки, но они хотят элементарного уважения. Более того, ведь есть способы мотивации совершенно понятные.

Например, в Сербии сейчас — довольно сложная ситуация для Вучича, у него не так всё было хорошо с популярностью накануне президентских выборов, у него есть спорные решения по диалогу с косовскими албанцами и так далее. Но все жители Сербии получили право на прямую помощь от государства.

520 миллионов евро в маленькой стране, выделенных на прямую помощь государства людям, очень серьезная сумма. А у нас на самом деле всегда пытаются сэкономить именно на людях. Вот мой пример — я не знаю, голосовать за поправки или нет. Но меня тут дочь уговорила. Говорит: слушай, пап, я узнала, что на детей деньги дают.

Посмотрела телевизор, услышала, что на детей дают деньги — 10 тысяч рублей на ребенка её возраста. Я говорю: хорошо, давай составим заявку и отправим её. На самом деле составили заявку, отправили и получили через неделю положительное решение Пенсионного фонда на материальную поддержку. Я получу деньги, отдам ей, а она сама потратит, как хочет. Это же государство дает не мне, а детям. Вот это — сильный и всем понятный аргумент.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев