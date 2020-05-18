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Автор Александр Шторм

Российские партии выбирают популизм, а не народ

Политика

Министерство юстиции Росси зарегистрировало 41 партию в стране. Самым важным в их функционировании является работа с электоратом и внимание к проблемам граждан. Но именно с этим наблюдаются проблемы.

По идее, именно сейчас, в разгар пандемии коронавируса, кризиса, когда народ напуган и ищет варианты выхода, политики просто обязаны успокаивать граждан и как-то приводить общество в порядок — пишет "Независимая газета".

Самое время для того, чтобы не только критиковать власть, но и демонстрировать организационные возможности, оказывать россиянам реальную помощь и этим привлекать новых сторонников.

Но именно на этом поприще партий сейчас не видно и не слышно. В исследовании "Центра политической конъюнктуры" под названием "Политические партии и коронавирус: лозунги и действия" анализируются признаки активности парторганизациий на фоне ситуации.

Малые партии, к слову, хоть как-то сумели заявить о себе. К примеру, "Родная партия" предложила выдавать в безвозмездное пользование земельные участки размером не менее 1 га, поощрять миграцию граждан в компактные поселения, изменить подходы к межбюджетным отношениям.

Из последних инициатив: "Казачья партия России" сообщила, что ее активист провел рабочую встречу с лидером профсоюзного движения одного из заводов по вопросам принятия профилактических мер, направленных на борьбу с эпидемией.

А "Коммунисты России" опубликовали "10 сталинских ударов по коронавирусу". Он содержит не очень оригинальное предложение о введении временного моратория на оплату коммунальных услуг. Там же запланированы изъятие в бюджет прибыли крупных компаний, отмена пенсионной реформы и восстановление смертной казни.

Впрочем, думские партии выступили не лучше.

Например, на сайте либерал-демократов материал под заголовком "Лидер ЛДПР призвал убрать рекламу деликатесов с экранов ТВ в пандемию". Сайт КПРФ обнародовал материал Геннадия Зюганова под заголовком "Задача номер один — помочь тем, кому очень тяжело" и в целом продемонстрировал критическое отношение партии к усилиям руководства страны.

Со своей стороны, "Единая Россия" рассказывают о региональных законодательных инициативах, направленных на поддержку людей, о деятельности партийных волонтеров и новых волонтерских инициативах. По сути, все партии говорят разными словами о том, что делает исполнительная власть. И критикуют ее неустанно, не делая, по сути, больше ничего.

Причем, любые оценки — в большинстве своем негативные — выносятся без учета масштабов реальных дел и используемых средств. На самом деле, партиям лучше было бы проанализировать, что будет важно людям, которые пострадают от кризиса. Хотя бы для попытки изобразить защиту их интересов в будущем.

Реально кризис такое время, когда происходит окончательное установление политических предпочтений: у граждан есть возможность на себе ощутить, кто заботится о них и заботится ли вообще. При этом главным пострадавшим от кризиса станет средний класс, о чьем будущем никто не думает в принципе. И непонятно, в состоянии ли оппозиция выдвинуть кого-то, кто сможет работать лучше, чем условные министры или мэры.

Обвинять власти во всех смертных грехах, не предлагая ничего взамен, — максимально простой путь. Но если в условиях кризиса все будут только этим и заниматься — окончательная катастрофа не заставит себя долго ждать.

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