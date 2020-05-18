Николай Платошкин: Путин передал ответственность без полномочий

Почему Президент Путин переложил всю ответственность за карантин на регионы? Почему при этом не передал им достаточные полномочия? Кто виноват в распространении Ковид-19 в России? Какое отношение имеют участки в садоводческих товариществах к коронавирусному карантину? Будет ли вообще в этом году в России урожай? Или власть действует по принципу: ни себе — ни людям? Обо всем этом и многом другом Вадиму Горшенину рассказал дипломат, политолог и историк, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Николай Платошкин: Коронавирус отнимает Россию у правительства

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Права регионов

— Николай Николаевич, согласно недавнему социологическому исследованию, рейтинг главы государства сейчас стал ниже рейтинга ряда руководителей регионов. Это может говорить о том, что у нас снова может начаться раздрай по всей стране? Видите ли вы такие тенденции?

— Таких тенденций, тьфу-тьфу, пока нет, на мой взгляд. Конечно, я не претендую на то, что я всех и все знаю. Но виноват-то в этом как раз сам Путин, который сейчас во всех своих выступлениях только и говорит: я лично никаких указов подписывать не буду (хотя принимать решение о чрезвычайной ситуации только он имеет право), а вы, ребята, в регионах давайте сами как-нибудь что-нибудь делайте…

Так он этим самым местничество и поощряет, потому что перекладывает ответственность, которая согласно Конституции лежит на нём, на глав регионов. При этом официально он им такие полномочия не передает.

Также понятно, что грипп, коронавирус и любой другой вирус нельзя ликвидировать, наверно, его нельзя было совсем остановить, но можно было хотя бы максимально задержать. А виноваты в быстром распространении коронавируса в России власти, потому что они поздно закрыли границу с Европой.

Поэтому и страдает в основном Москва, где эти товарищи, которые в Европу ездят, наиболее сильно представлены.

Заметьте, Трамп везде ходит без маски, его в специальном защитном костюме никто не видел. Зато он закрыл границу 31 января. У нас же она даже весь март была открыта, вплоть до выступления Путина о том, что что-то надо делать.

— Когда только появилась информация о вспышке коронавируса в Китае, российским авиакомпаниям запретили туда летать, но Аэрофлот вытребовал себе такое право и до последнего туда-сюда перевозил людей.

— Да, самое главное — их патологическая жадность. Она всегда была, а сейчас она ставит страну просто на грань краха.

Ведь с нефтью — то же самое. Одна близкая к Президенту компания заявила, что не хочет сокращать добычу, пошли они там к чертовой матери, мы их не боимся. В результате мы с вами страдаем, потому что весь бюджет рухнул. У них-то, может быть, и нет…

С Аэрофлотом — абсолютно верно, вы все не летайте, а я буду летать. Коронавирус самолетами Аэрофлота не летает, что ли? А теперь центральные власти пытаются сейчас перевалить всю ответственность на губернаторов, а сами как будто бы тут ни при чем.

В результате опять страдают простые люди. Ведь подлость ситуации состоит в том, что они на людей сваливают всю ответственность — самоизоляция. Они вам потом скажут: вы же самоизолировались, вот и разорились, а мы-то здесь вообще не при чем…

Вот если бы Президент указ подписал, а Правительство выпустило постановление, мы бы с вами знали, кто виноват в случае чего, и кто нам должен все потери возмещать. А сейчас получается: не, ребята, вы сами изолируйтесь и все расхлёбывайте…

Путин самоустраняясь от решения проблемы, тем самым сепаратизм поощряет. Но я надеюсь, что мы страну все-таки сохраним.

Как быть с дачей?

— Теперь Путин выступил как бы за ослабление мер и постепенное снятие карантина, тем не менее он все-таки продолжается. И опять-таки принятие конкретных решений делегировал губернаторам. Видимо, до июня, во многих местах люди еще не смогут даже выехать на дачи и посадить там хоть что-то.

— Я вам докладываю, что я теплицу вскопал, а рассада помидоров уже выросла. Конечно, многие люди от этих мер пострадают, лишатся возможности даже со своих участков кормиться. У меня просто слов нет.

Советская власть землю бесплатно давала горожанам для этого — кому шесть соток, кому десять. Только работай и получай урожай, никаких налогов, ничего не надо. А сейчас не дают людям даже там работать.

Почему они не могут на своей машине поехать на свой участок, где больше никого нет? — Они же никого не могут заразить и ни от кого заразиться, потому что ни с кем не контактируют. Это же наоборот — большой плюс.

Москва — еще ладно, у многих москвичей пол-дачи — это шезлонги, газоны и всякий декор. Но ведь почти во всех регионах люди реально с этого живут. Они не от безделья чем-то на дачах занимаются. А сейчас им всякие препятствия чинят.

В Краснодарском крае из Краснодара в станицу выехать можно только через контрольно-пропускные посты. Теперь людям рассаду что ли предъявлять? И в десятый раз — к коронавирусу это все какое имеет отношение?!

А если мы с вами — все жители страны — сейчас ничего не посадим, то уже урожая никакого не будет. Всем же еще хуже и труднее будет дальше жить, последствия этого карантина переносить. По-моему, это всем ясно, кроме наших властей.

Давно посевная должна идти по всей стране, но она тормозится. Правительство цены на горючку не снижает, хотя цена на нефть упала вообще до плинтуса уже.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев