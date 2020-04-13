Социология: как россияне переживают эпидемию

Вопрос противостояния российского общества коронавирусу продолжает оставаться актуальным. Спустя несколько недель самоизоляции граждане страны постепенно начинают думать о возвращении к обычной жизни - даже вопреки официальным требованиям.

По этому поводу в телеграм-канале "Выборный" провели анонимный опрос на тему «Соблюдаете ли вы самоизоляцию?».

Больше половины (51%) респондентов ответили на него положительно, подтвердив, что сидят дома и выходят только в магазин.

7% заявили, что не покидают дом совсем

22% «приходится ездить работать (разрешённые сферы деятельности)".

Еще 7% сказали, что гуляют потихоньку там, где мало людей.

Следующие 7% опрошенных отметили, что живут за городом, на даче.

По 1% пришлось на ответы «живу как жил, гуляю, развлекаюсь», и «не верю в эпидемию и коронавирус».

4% оказались врачами, силовиками и чиновниками со спецразрешениями

Менее процента выбрало ответ «не соблюдал, но теперь буду».

Эксперты также спросили пользователей сети, «должны ли богатые чиновники, пассажиры бизнес-джетов и олигархи в обязательном порядке «скинуться» на ИВЛ, КТ, «Скорые», маски и лекарства для россиян во время эпидемии?».

Ответы на этот вопросы выглядели так:

61% заявили, что сейчас самое для этого время,

3% высказались отрицательно, «пусть занимаются своими делами»,

21% считает, что «это должно делать государство»,

13% выступили за то, что должен быть «эпидемический» налог для сверхбогатых,

2% отметили, что «нужно скидываться всем народом».

В свою очередь авторы проекта «БюроИКС» напоминают - медики и власти говорят, что нарушение самоизоляции может привести к катастрофическим последствиям для населения и страны.

Однако, как отмечают они, остаются те, кто игнорирует это, заражается сам и заражает других. Интернет-социологи выяснили, что же приводит к нарушениям режима самоизоляции.

Выяснилось, что 21% считает причинами такого поведения неверие в наличие коронавируса. Отказ подчиняться правилам и законам отметили 14% респондентов. 22% высказались за то, что это «уверенность, что они все сами могут контролировать».

Еще 7% назвали такое поведение «местью власти за отсутствие помощи». 20% подчеркнули, что многие убеждены, что ля ограничений нет правовых оснований. 22% высказались в том духе, что это «потребность в привычном образе жизни».

28% обозначили причиной потребность в деньгах. За халатность и беспечность как основание для нарушения самоизоляции отдали свои голоса 36% опрошенных. 9% уверены в том, что нарушители знают, что их все равно вылечат. И 4% честно признались, что нарушают режим сами.

Правила, ограничивающие такого рода поведение, разумеется, не радуют почти никого. Эта проблема особенно актуальна в Москве, где необходимы отдельные документы, подтверждающие право на свободное движение.

По этому поводу в телеграм-канале "Ясно Понятно" решили поинтересоваться, станут ли их подписчики получать электронный московский пропуск для перемещения по городу.

Ответы оказались довольно показательными.

15% считают, что это разрешение необходимо «бз него жизни не будет».

Очень хотели бы получить, но ничего не понятно 9% ответивших.

5% придерживаются позиции, что ничего не понимают, вникать не собираются и получать не планируют.

«Не буду получать принципиально, начинаю цифровое сопротивление режиму» - такой ответ выбрали 10% опрошенный.

13% такой документ не нужен по закону,

ще 48% с облегчением констатировали, что они не москвичи и их эта проблема не касается.

По поводу немосквичей - отмечается, что в соцмедиа появляется все больше и больше сообщений о криминальном поведении потерявших работу мигрантов. При этом в Китае и вовсе запущено кампания «иностранцы - это мусор, во время эпидемии их надо выбрасывать (из страны)»

В соцсетях попросили пользователей ответить прямо - нужна ли такая кампания в России. На вопрос, что делать с иностранцами, голосовавшие отвечали так:

20% думают, что такая мера необходима в отношении всех иностранцев,

25% считают, что это должно применяться только в отношении мигрантов из Азии.

«Нет, мы открыты для всех и деды воевали вместе»- такой ответ дали 20% респондентов.

12% категорично заявили, что эту меру «нужно было давно запустить».

При этом 7% уверены, что России «без иностранцев будет тяжело».

Всего 2% признались, что сами иностранцы-мигранты в РФ,

14% в принципе не знают ответа на такой вопрос.

Собственно, выводы читатели могут сделать сами. А пока российское общество продолжает попытки адаптироваться к стремительно меняющемуся миру...