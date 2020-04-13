Вопрос противостояния российского общества коронавирусу продолжает оставаться актуальным. Спустя несколько недель самоизоляции граждане страны постепенно начинают думать о возвращении к обычной жизни - даже вопреки официальным требованиям.
По этому поводу в телеграм-канале "Выборный" провели анонимный опрос на тему «Соблюдаете ли вы самоизоляцию?».
Эксперты также спросили пользователей сети, «должны ли богатые чиновники, пассажиры бизнес-джетов и олигархи в обязательном порядке «скинуться» на ИВЛ, КТ, «Скорые», маски и лекарства для россиян во время эпидемии?».
Ответы на этот вопросы выглядели так:
В свою очередь авторы проекта «БюроИКС» напоминают - медики и власти говорят, что нарушение самоизоляции может привести к катастрофическим последствиям для населения и страны.
Однако, как отмечают они, остаются те, кто игнорирует это, заражается сам и заражает других. Интернет-социологи выяснили, что же приводит к нарушениям режима самоизоляции.
Выяснилось, что 21% считает причинами такого поведения неверие в наличие коронавируса. Отказ подчиняться правилам и законам отметили 14% респондентов. 22% высказались за то, что это «уверенность, что они все сами могут контролировать».
Еще 7% назвали такое поведение «местью власти за отсутствие помощи». 20% подчеркнули, что многие убеждены, что ля ограничений нет правовых оснований. 22% высказались в том духе, что это «потребность в привычном образе жизни».
28% обозначили причиной потребность в деньгах. За халатность и беспечность как основание для нарушения самоизоляции отдали свои голоса 36% опрошенных. 9% уверены в том, что нарушители знают, что их все равно вылечат. И 4% честно признались, что нарушают режим сами.
Правила, ограничивающие такого рода поведение, разумеется, не радуют почти никого. Эта проблема особенно актуальна в Москве, где необходимы отдельные документы, подтверждающие право на свободное движение.
По этому поводу в телеграм-канале "Ясно Понятно" решили поинтересоваться, станут ли их подписчики получать электронный московский пропуск для перемещения по городу.
Ответы оказались довольно показательными.
По поводу немосквичей - отмечается, что в соцмедиа появляется все больше и больше сообщений о криминальном поведении потерявших работу мигрантов. При этом в Китае и вовсе запущено кампания «иностранцы - это мусор, во время эпидемии их надо выбрасывать (из страны)»
В соцсетях попросили пользователей ответить прямо - нужна ли такая кампания в России. На вопрос, что делать с иностранцами, голосовавшие отвечали так:
Собственно, выводы читатели могут сделать сами. А пока российское общество продолжает попытки адаптироваться к стремительно меняющемуся миру...
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.