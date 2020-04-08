Страшнее коронавируса: чего в России боятся больше инфекции

Будущее пугает наших сограждан больше, чем настоящее. Такой вывод можно сделать из результатов исследования, которое было проведено специалистами Социологического антикризисного центра.

Что пугает россиян больше болезни

Согласно этим данным, экономические последствия пандемии коронавируса страшат жителей России куда больше, чем сама болезнь. Наши соотечественники опасаются серьезного спада, следствием чего станет и снижение уровня жизни.

По данным Социологического антикризисного центра*:

более 60% участников опроса заявили, что экономический кризис их уже затронул;

по словам 45% респондентов, доходы их семей существенно сократились;

23% респондентов сказали, что вирус и экономический спад существенно ударили по бизнесу;

у 15% закрылась компания или место работы;

8% опрошенных потеряли работу.

Вероятно, эти данные можно оспорить — но для этого нужны данные исследований других социологических центров. И желательно, чтобы их было несколько.

Но отрицать проблему было бы глупо. Тем более, что про экономический кризис уже не первую неделю говорят на самых высоких уровнях. И оптимизма эти заявления явно не добавляют…

Такого ранее не было

Нынешний кризис отличается от предыдущих еще и тем, что он вызван не только и не столько экономическими причинами. Зато его последствия очевидны. Прежде всего, это блокировка потребления. По факту оно сильно ограничено.

Да, конечно, и во время прошлых кризисов были спады. Но тогда они были вызваны падением уровня доходов. А сейчас ограничения возникли достаточно резко, когда уровень доходов еще не упал.

То есть не было ранее такого, чтобы массово и в принудительном порядке закрывали музеи, торговые центры, кинотеатры, рестораны, нельзя было просто взять съездить в отпуск если и не заграницу, то по Золотому кольцу России.

Это необычно, непривычно и вызывает большой дискомфорт.

Никогда ранее люди во время кризисов не сталкивались с такими явлениями как "социальное дистанцирование" и "самоизоляция". Ведь если ранее человек мог что-то предпринять в случае потери работы, то сейчас непонятно, что делать.

Неудивительно, что люди более всего озабочены экономическими проблемами. Причем еще не прошла даже половина объявленного в России нерабочего месяца.

*Cовместный проект Центра социального проектирования "Платформа" и Online Market Intelligence