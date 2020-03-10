Доживем до 2024-го. А там видно будет

Обсуждение во втором чтении поправок в Конституцию войдет в историю. Если уже не вошло. Ну а как еще — сегодня президент России согласился с тем, что он еще раз может стать президентом. И даже не один, а два раза.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что обсуждение поправок в нижней палате парламента началось с предложения провести досрочные выборы в Госдуме. А президента выбирать на Госсовете. Причем заявивший об этом Владимир Жириновский даже называл срок президентских выборов — в мае 2024 года.

В дело вступает Валентина Терешкова

Пока все "переваривали" эти депутатские инициативы, дружно поддержанные самими депутатами, пришла еще одна неожиданная новость. Валентина Терешкова убрать из поправок пункт об ограничении сроков пребывания на посту президента. Но процитируем ее полностью, это важно:

"Предлагаю либо снять ограничение (по числу) президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Мы здесь не решаем ни за действующего президента, ни за граждан России. Но должны предусмотреть для людей такую возможность, а люди, народ России, примут окончательное решение".

Сложно сказать, насколько это был неожиданный ход для коллег Терешковой. Хотя наивно было бы предполагать, что это была исключительно ее инициатива. Да и возможность "обнуления" ранее также обсуждалась, идея такая высказывалась. Хотя куда большей популярностью была тема досрочных выборов в Госдуму.

В общем, спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил полуторачасовой перерыв. Сообщив депутатам, что предложенные поправки надо обсудить с президентом. А спустя некоторое время стало известно, что Владимир Путин приедет в Госдуму и выступит перед депутатами. И расставить точки над i по всем инициативам.

Президент России выступает перед депутатами

Президент в Госдуму приехал и перед депутатами выступил. Речь была довольно короткой, но насыщенной многочисленными примерами из политической истории других государств.

Из речи стало понятно, что Владимир Путин:

идею досрочных выборов в Госдуму не поддерживает;

идею избрания главы государства Госсоветом не поддерживает;

убирать ограничения по числу пребывания на посту главы государства нецелесообразно;

решение о соответствии предложения об обнулении президентских сроков Основному закону должен принять Конституционный суд.

То есть сам Путин не против инициативы об "обнулении". Но последнее слово за народом, который будет голосовать за поправки в апреле. И за судьями КС, которые должны принять решение.

Завершил свою речь Владимир Путин следующими словами: "Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего. Во всяком случае до 2024 года, а там видно будет".

Валентина Матвиенко разъясняет, как будет

Приведем комментарий спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Судя по ее словам, она не сомневается, каким будет решение Конституционного суда.

Она сразу же акцентировала внимание на том, что неверным является представление, будто поправки в Конституцию с самого начала были нацелены на продление сроков полномочий действующего президента. И добавила, что если бы Путин хотел остаться у власти, что у него была бы масса возможностей сделать это правовым способом.

Кроме того, подчеркнула спикер Совфеда, выборов в 2024 году будут конкурентными и ничего еще не предрешено.

Что ж, здесь, пожалуй, стоит последовать совету президента. Доживем до 2024 года, а там видно будет…

Впрочем, теперь можно уверенно прогнозировать резкое сокращение рассуждений о "транзите", "России после Путина" и прочих подобных вещах.

Ну а что касается принятия поправок к Конституцию во втором чтении, то за них проголосовали 382 депутата. Против не было подано ни одного голоса.