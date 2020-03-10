Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Время разойтись: в Госдуме согласны на досрочные выборы

Политика » Выборы

Во вторник депутаты Госдумы приступили к обсуждению законопроекта о поправках в Конституцию во втором чтении. И сразу взяли быка за рога — представители трех фракций заявили, что поддерживают идею о досрочных выборах в нижнюю палату российского парламента.

Депутаты за досрочные выборы

Инициатором выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября (при том, что единый день голосования в этом году 13 сентября).

"Если обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы в Государственную думу, чтобы уже новый парламент действовал с новыми полномочиями", — пояснил свою точку зрения Владимир Вольфович.

Стоит заметить, что совсем недавно лидер ЛДПР критиковал идею досрочных выборов. Вот, например, 21 января Жириновский заявил следующее: "Кто-то усиленно вбрасывает слухи о досрочных выборах в Госдуму. Мы не против выборов, но зачем распространять домыслы и потакать им? Пусть кто-то из официальных лиц выступит и опровергнет: досрочных выборов не будет, все выборы пройдут вовремя". Но за полтора месяца, конечно, много могло поменяться…

Впрочем, инициативу по внесению соответствующей поправки на обсуждение коллег взял на себя не Жириновский или кто-то из его коллег по фракции, а представитель "Единой России" Александр Карелин.

"Конституция, изменения за которые, мы будем голосовать (во вторник), дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности", — объяснил Карелин.

Из этого можно сделать вывод, что "Единая Россия" как минимум не против обсуждения досрочных выборов. Едва ли можно себе представить вариант, при котором Карелин выступает исключительно по собственной инициативе.

Не против досрочных выборов и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. По его словам, перенос сроков голосования на год вообще партии выгоден.

Единственным, кто выступил против, был лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусомНадо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить", — обратился он к коллегам.

Аргументы Геннадия Андреевича, впрочем, особого впечатления на коллег не произвели. Вообще же, если против чего-либо выступают коммунисты, то это "что-либо" скорее всего поддержат остальные фракции. Похоже, так будет и на этот раз.

Не только досрочные выборы в Госдуму

Напомним, лидеры всех четырех парламентских фракций в четверг встречались с президентом России. И по итогам этой встречи не было официальной информации об обсуждении досрочных выборов в Госдуму. Хотя неофициально подтверждали — да, вопрос поднимался.

Надо заметить, что сегодня Владимир Вольфович выступил с еще одной инициативой. А именно, чтобы президент России избирался не всенародным голосованием, а Госсоветом. Пока, впрочем, незаметно, чтобы эта тема была с энтузиазмом подхвачена.

Как и идея досрочных президентских выборов, опять-таки предложенная Жириновским. Не исключено, что они были призваны несколько "распылить" внимание, чтобы оно не было сконцентрировано только на досрочных выборах.

Ведь как уже ранее отмечалось, неясны юридические аспекты досрочного прекращения полномочий депутатов нынешнего состава. То, о чем говорили Жириновский и Карелин, основанием для роспуска Госдумы служить не может. Так что интересно было бы взглянуть на то, каким образом депутаты предложат на год сократить срок своих полномочий.

Темы выборы в госдуму геннадий зюганов александр карелин владимир жириновский
Новости Все >
Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером
Матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдёт при пустых трибунах
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили две сотни животных
Десять стран используют российские тест-системы
В Санкт-Петербурге в примерочной ТЦ педофил изнасиловал школьницу
Россия поставила системы для обнаружения коронавируса десяти странам
Дочь Заворотнюк рассказала о черной полосе в жизни
В Ярославской области пройдет фестиваль "Пошехонские потешки"
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области
Последние материалы
В Ярославской области пройдет фестиваль "Пошехонские потешки"
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области
В Испании меняют календарь чемпионата, в Германии закрывают трибуны
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 Мая
Как Запад назначает высших чиновников России
Важную высоту на трассе Дамаск – Алеппо начали разминировать
Володин прокомментировал идею о досрочных выборах в Госдуму
Матч Молдавия - Россия под угрозой срыва из-за коронавируса
Очередная гонка вооружений снова рядом?
Популярное
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.

Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Зеленский выдвинул России ультиматум
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Соломон Соловьев И среди Рыб бывают террористы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 Мая
Uniper: "Северный поток-2" будет достроен
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 Мая
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
Курс доллара выше 76 рублей прогнозируют на Мосбирже
Дмитрий Дёмушкин: поправки нужны президенту и его команде
Падение нефтяных цен в марте стало сильнейшим с 1991 года
Тихонов заявил, что Губерниев "губит биатлон"
Россиянам нужно приготовиться к росту цен на зарубежные товары
Падение нефтяных цен в марте стало сильнейшим с 1991 года
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Киргизия - гарант восстановления СССР
Трамп назначил виновных в обвале нефтяного рынка
Киргизия - гарант восстановления СССР
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Поправка в Конституцию РФ - крах японских планов на Курилы?
В США подтвердили, что вакцины способны вызывать рак
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ