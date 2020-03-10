Время разойтись: в Госдуме согласны на досрочные выборы

Во вторник депутаты Госдумы приступили к обсуждению законопроекта о поправках в Конституцию во втором чтении. И сразу взяли быка за рога — представители трех фракций заявили, что поддерживают идею о досрочных выборах в нижнюю палату российского парламента.

Депутаты за досрочные выборы

Инициатором выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября (при том, что единый день голосования в этом году 13 сентября).

"Если обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы в Государственную думу, чтобы уже новый парламент действовал с новыми полномочиями", — пояснил свою точку зрения Владимир Вольфович.

Стоит заметить, что совсем недавно лидер ЛДПР критиковал идею досрочных выборов. Вот, например, 21 января Жириновский заявил следующее: "Кто-то усиленно вбрасывает слухи о досрочных выборах в Госдуму. Мы не против выборов, но зачем распространять домыслы и потакать им? Пусть кто-то из официальных лиц выступит и опровергнет: досрочных выборов не будет, все выборы пройдут вовремя". Но за полтора месяца, конечно, много могло поменяться…

Впрочем, инициативу по внесению соответствующей поправки на обсуждение коллег взял на себя не Жириновский или кто-то из его коллег по фракции, а представитель "Единой России" Александр Карелин.

"Конституция, изменения за которые, мы будем голосовать (во вторник), дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности", — объяснил Карелин.

Из этого можно сделать вывод, что "Единая Россия" как минимум не против обсуждения досрочных выборов. Едва ли можно себе представить вариант, при котором Карелин выступает исключительно по собственной инициативе.

Не против досрочных выборов и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. По его словам, перенос сроков голосования на год вообще партии выгоден.

Единственным, кто выступил против, был лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусомНадо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить", — обратился он к коллегам.

Аргументы Геннадия Андреевича, впрочем, особого впечатления на коллег не произвели. Вообще же, если против чего-либо выступают коммунисты, то это "что-либо" скорее всего поддержат остальные фракции. Похоже, так будет и на этот раз.

Не только досрочные выборы в Госдуму

Напомним, лидеры всех четырех парламентских фракций в четверг встречались с президентом России. И по итогам этой встречи не было официальной информации об обсуждении досрочных выборов в Госдуму. Хотя неофициально подтверждали — да, вопрос поднимался.

Надо заметить, что сегодня Владимир Вольфович выступил с еще одной инициативой. А именно, чтобы президент России избирался не всенародным голосованием, а Госсоветом. Пока, впрочем, незаметно, чтобы эта тема была с энтузиазмом подхвачена.

Как и идея досрочных президентских выборов, опять-таки предложенная Жириновским. Не исключено, что они были призваны несколько "распылить" внимание, чтобы оно не было сконцентрировано только на досрочных выборах.

Ведь как уже ранее отмечалось, неясны юридические аспекты досрочного прекращения полномочий депутатов нынешнего состава. То, о чем говорили Жириновский и Карелин, основанием для роспуска Госдумы служить не может. Так что интересно было бы взглянуть на то, каким образом депутаты предложат на год сократить срок своих полномочий.