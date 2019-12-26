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Открытое письмо Константину Затулину

Политика

Константин Федорович! К Вам обращается член КПРФ и депутат Совета депутатов Сарапульского района Удмуртии Эльгиз Айдынович Гаджиев. Ваши последние заявления относительно урегулирования нагорнокарабахского конфликта заставляют меня обратиться к Вам с открытым письмом и поделиться своим видением сложившейся ситуации.

В настоящее время Россия стоит перед большими вызовами, которые требуют эффективности мер по формированию российской гражданской идентичности и гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций российских народов.

Этнокультурное многообразие российского государства очень четко проявляется в Удмуртии, где проживают представители многих наций и народов. Именно умение находить общий язык между представителями людей разных национальностей является залогом укрепления единства российской нации и противодействия экстремизму.

Как гражданин России и общественный деятель я склонен к мнению, что все представители российской государственной власти в своих высказываниях и действиях должны придерживаться официальной позиции, тем более Вы являетесь заместителем председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Российская Федерация является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, наделенной международным мандатом на осуществление посреднической миссии по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Несмотря на трудности переговорного процесса, Россия заинтересована в достижении мира и стабильности в сопредельном регионе. На протяжении многих лет мы являемся свидетелями содействия российской дипломатии по активизации переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского карабахского конфликта.

В свете вышеприведенного озвучиваемая вами позиция, которая перекликается с армянской стороной, идет в противоречие с национальными интересами России, что вызывает заметное раздражение у азербайджанской стороны и затрагивает чувства азербайджанцев, проживающих в России.

Помимо этого, у меня как российского коммуниста вызывает недоумение Ваша позиция относительно Гарегина Тер-Арутюняна, известного как Гарегин Нжде. Как известно, Нжде был арестован в сентябре 1944 года в Болгарии и выдан советской военной контрразведке СМЕРШ как вербовщик диверсантов-террористов для спецслужб нацистской Германии из числа этнических армян, проживавших в этой стране. Нжде принимал активное участие в создании армянского легиона, воевавшего против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было: "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению".

Напомню, что глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя вопрос с памятной доской Нжде в Армавире, заявил, что для него это как красная тряпка — "пока ее не ликвидируют, я не успокоюсь".

Однозначно, что защищаемое Вами лицо активно сотрудничало с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, за что и было приговорено к 25-летнему тюремному сроку.

На фоне сноса и осквернения советских памятников в Польше, приравнивания бандеровцев на Украине к героям Второй мировой войны и парадов ветеранов СС в Прибалтике защита со стороны депутата Государственной думы РФ приспешника немецких фашистов выглядит со стороны довольно странно. Депутату Государственной думы РФ не предстало быть проводником антироссийских идей, которые к тому же наносят ущерб двухсторонним связям с Азербайджаном. Благо в России еще есть трезвомыслящие люди, которые понимают, чем чревата героизация фашизма на примере Нжде. Я имею в виду моего однопартийца, депутата Армавирской городской думы Краснодарского края Алексея Виноградова, проявившего гражданскую позицию и закрасившего краской памятную доску Нжде. Хочу довести до вашего внимания, что данный поступок Виноградова не был расценен правоохранительными органами как преступное деяние. Вдобавок, Следственный комитет и прокуратура Армавира потребовали демонтажа памятной доски Нжде.

Надеюсь, что приведенные мною доводы помогут в достижении мира и согласия между двумя народами, подтверждая тем самым миротворческий статус России.

Депутат Совета депутатов МО "Сарапульский район" Удмуртской Республики РФ, Член Совета правления Азербайджанского общественного центра Удмуртии "Достлуг" Эльгиз Гаджиев.

Темы удмуртия эльгиз гаджиев открытое письмо константин затулин
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Открытое письмо Константину Затулину
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