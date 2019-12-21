Власть сама толкает людей на протесты

Протесты в России будут нарастать, потому что власть сама толкает людей на протесты. А после "пенсионной оптимизации" напряженность в обществе только растет. Уровень жизни все больше ухудшается. Этим пользуется прозападная внесистемная оппозиция.



Протесты в России будут нарастать. Справятся ли власти?

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

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— Александр Владимирович, конечно, вы совершенно правы, что есть иностранное вмешательство, используются "цветные" технологии, а общественное недовольство после пенсионной реформы абсолютно обосновано. Но все-таки это либертарианское, прозападное направление не очень перспективно в России. Мы за колбасу больше продаваться не будем, но рьяные охранители у нас тоже не в почете.

У нас все-таки есть нормальные патриотические силы. Захар Прилепин организует партию из своего движения и будет баллотироваться на выборы Госдуму в 21-м году. Николай Платошкин тоже преобразует движение "За новый социализм". Как вы считаете, они имеют шансы на успех? Сможет ли здоровая часть нашего общества двигать нашу систему вперед, или либералы не дадут?

— Это очень важная проблема. У нас, к сожалению, на ведущих ролях либералы во власти и либералы в оппозиции, хотя они, в общем-то, близнецы и братья. Но нам пытаются показать и доказать, что есть какое-то принципиальное различие между либералами во власти и либералами в оппозиции. И каждый объясняет, почему его "гайдаровская шинель" и экономические рецепты правильные и хорошие, а у оппонентов неправильные и плохие.

А в нынешней дихотомии либералы системные и либералы внесистемные уже получили большое преимущество. Раньше, когда до пенсионной оптимизации действовал общественный договор, все было просто понятно. Либералы во власти, конечно, плохо, но поскольку уровень жизни растет, то все хорошо. Приватизацию планировали-планировали, но так и не провели, опять хорошо. Это был хороший сигнал, что остатки госсобственности не скинуло с себя государство.

Какие-то нацпроекты, какие-то Майские указы, что-то еще было на пользу стране и народу. Поэтому общественный консенсус был: системные либералы лучше, чем внесистемные. А после повышения пенсионного возраста внесистемные резко набрали обороты, используя справедливое общественное недовольство, но предлагая совершенно ложную альтернативу.

Поэтому патриотическая среда, я считаю, должна выдвигать каких-то новых лидеров и новые общественно-политические проекты. Но здесь очень важный момент — попасть в общее настроение. Я с большим уважением отношусь к вышеперечисленным товарищам и широкому спектру патриотического поля. Но во власти это поле почти не представлено.

Соответственно, когда говорят о том, что есть спрос на новые лица, на новые общественно-политические движения, — этот спрос есть. Но еще больше есть спрос на то, чтобы у нас была сменяемость партии власти. И пожалуй, это ближе к реальной обстановке.

Понятно, что "Единая Россия" — это партия власти, у нее привилегированное положение. И в общем-то, до пенсионной реформы это всех хотя бы отчасти устраивало. А сейчас люди уже сильно недовольны такой системой, что у нас есть те, кто равнее и по умолчанию выше других.

Но с учетом того, что "Единая Россия" не справилась, она провалилась, дискредитировала себя, давайте искать, опять же, в системной оппозиции какие-то альтернативы. Вот у нас главная оппозиционная партия в России по всем выборам — это КПРФ. Что мы видим, когда КПРФ побеждает в регионе? В 15-м году, например, Левченко впервые после длительного перерыва победил без согласования.

— В Иркутской области?

— Да. И у него была косяков куча, я не буду говорить, что он безгрешен. Но вообще на всех можно спустить собак, есть за что, на любого губернатора. Но то, как его мочат целенаправленно и истерично по всем каналам, это к чему опять же приводит? Только к тому, что все еще ясней понимают, что "Единая Россия" — это не просто плохо, а уже совсем ужасно.

Власть же пытается нам доказать, что другие системные партии не справляются. Но тогда получается, не только ЕР — плохая, а вся система. Соответственно, что остается? У людей остается альтернатива только во внесистемной оппозиции, но ее не пускают на выборы. Таким образом остается только протест.

Вот то, что мы видели в Москве протестные активности, это ровно связано с тем, что люди поняли, что и бюллетенем-голосованием мы решить не можем, мы не можем на выборах продемонстрировать свое негодование, свое недовольство, если выборы зачищены-перезачищены.

После пенсионной реформы ситуация застала власть врасплох, и она не успела переформатироваться. Поэтому мы увидели более-менее реальное волеизъявление. Потом мы увидели выборы, которые были практически стерильны, просто не допускали иных кандидатов. Мы видели, что в Питере происходило, когда несчастного Бортко просто публично изнасиловали, я извиняюсь за выражение.

Мне его очень жалко как человека, хотя он поступил совершенно недостойно. То есть мы видели, какой ценой достается эта победа. То же самое в 21-м году будет, могут опять легко натянуть "Единую Россию" на первое место. Хотя избиратели могут так протестом жахнуть, что треск будет стоять, но все равно в итоге получим конституционное большинство. Все что угодно могут сделать. Мы же прекрасно понимаем, как это все работает.

Решит ли это проблему или усугубит? Усугубит, безусловно. И сейчас основное мое беспокойство связано с тем, что ставка делается на политтехнологии, партии-спойлеры, партии-обманки, чтобы политтехнологически обеспечить парламентское большинство.

И все это будет только усугублять общественные противоречия. Люди увидят, что они через выборы решать ничего не могут, протестовать им в полной мере по согласованным законным акциям не дают. Я сторонник законных согласованных акций. Да, я унылый и скучный в этом плане человек, а не пассионарный студент, который хочет выходить и на согласованные, и на несогласованные акции.

Но власть заставляет людей приходить к тем способам выражения общественного недовольства, которые только и остаются возможными. И здесь могут быть точки напряженности и даже точки взрывов, и они могут быть где угодно. Прорываться будет где угодно. Альтернатива какая? Опять же, новые лица, новые движения, новые партии. Но это требует отдельного обсуждения.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев