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Зачем сенатору соцсети

Политика » Власть print

Опыт Москвы в выполнении социальных программ важен для всех. Тем не менее и столица может воспользоваться интересным опытом регионов и зарубежных стран. Чем личный прием у депутата и сенатора отличается от общения по интернету?


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Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Московской городской Думы Инна Святенко.

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— Инна Юрьевна, вы пять раз избирались в Мосгордуму, а недавно начали работать в Совете Федерации. С чем вы пришли туда? Какие вопросы для всей страны, на ваш взгляд, сейчас самые главные? Какие-то предложения у вас уже есть? Над чем собираетесь работать?

— Москва является тем субъектом, который ведет социальную политику. И именно поэтому я в Совете Федерации вошла в состав Комитета по социальной политике, понимая, что, с одной стороны, опыт Москвы в выполнении социальных программ очень важен для всех. И тем не менее можно и на федеральном уровне точно так же взять для Москвы самый интересный опыт как у наших субъектов, так и у других стран.

Как раз поэтому я с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко посетила Узбекистан. Мы посмотрели, как развивается эта страна, как там работают социальные программы. И я считаю, что есть очень много интересного, что могло бы быть взаимополезным для наших стран, связанного именно с направлением развития социальных программ для женщин.

Это прежде всего программы труда и занятости женщин, возможность работать. Да, Узбекистан — это восточная страна. Но тем не менее у нас тоже женщины очень часто говорят, что, даже имея хорошую квалификацию, к сожалению, не могут устроиться на работу. А в других случаях именно женщина по ряду причин порой является единственным человеком, который обеспечивает семью.

И поэтому я считаю, что те программы, которые Валентина Ивановна Матвиенко обсуждала, в том числе и с президентом Узбекистана, могут быть очень полезными для нашей страны. Тем более, что Узбекистан — это страна СНГ и мы хорошо с вами помним о нашем совместном прошлом. Там вспомнили даже песню "Сияй, Ташкент, звезда Востока", которую пела вся наша советская страна.

— К тому же Ташкент был восстановлен всей советской страной после разрушительного землетрясения 1966 года. Там есть улицы Ленинградская, Грузинская и т. д. — практически география всего СССР. Там же такой клубок наций и интернациональной дружбы!

— Совершенно верно. И поэтому я думаю, что восстановление наших связей, в том числе межпарламентских, тоже даст свой положительный результат. А социальные вопросы, которые мы будем в перспективе обсуждать в Совете федерации, будут направлены и на развитие института семьи, детства, защиты детства и также трудовых отношений.

— У вас очень активные аккаунты в "Фейсбуке", "Одноклассниках" и других социальных сетях. Там постоянно появляется много информации. Вы все это сами делаете или у вас есть помощники, которые пишут?

— Я все это делаю сама. Очень многие мои избиратели пишут мне в личку, они часто начинают свой текст таким образом: "Здравствуйте, Инна Юрьевна, мы, конечно, уверены, что прочтете не вы, а помощник". И я отвечаю ночью, что это я, поскольку я могу отвечать только ночью, когда уже освобождаюсь от всех своих производственных дел, обязательно все беру в работу. Поэтому для меня это некий инструмент оперативной реакции.

Приведу свежий пример. В одном из микрорайонов Люблино долго не включали отопление. Несмотря на то что, конечно, жители заявляли в диспетчерскую службу о том, что у них очень холодно в квартирах, им отвечали, что ведутся ремонтные работы. Я узнала об этом от жителей именно через соцсети.

Поэтому у меня есть возможность определенным образом отреагировать, взять на контроль эту ситуацию и ускорить ремонтные работы, которые почему-то велись очень вяло несмотря на те прогнозы, которые нам Гидрометцентр озвучивал. Я уверена, что соцсети — инструмент будущего для оперативной связи и для того, чтобы мы могли практически мгновенно реагировать.

Например, когда жители говорят о том, что у них что-то не в порядке с благоустройством, я им сразу говорю о своих планах, что, допустим, в субботу я буду на объезде и где-то после 11:30 заеду обязательно к ним во двор. И таким образом, выглянув в окно после 11:30, могут понять, что я там нахожусь. И если у них есть какая-то необходимость лично со мной встретиться, они могут просто выйти во двор и сказать все, что они думают обо мне и о той ситуации, которая у них во дворе.

— Кроме того, у вас ведь есть и график приема населения. Есть разница в запросах тех, кто приходит к вам, записавшись на прием, и тех, кто пишет вам какое-то электронное письмо?

— По-разному, но чаще всего электронные письма очень похожи на личный прием, потому что точно такие же, только бумажные, носители приносят жители. Но бывает ситуация, когда в письме не выскажешь всех эмоций, той драматургии, которая происходила по той ситуации, которую описывают в письме.

Поэтому я считаю, что формат личного приема, несмотря ни на какие современные интернет-ресурсы, невозможно заменить. Когда мы смотрим друг другу в глаза и понимаем, что происходило, и можем задать друг другу какие-то блиц-вопросы и наметить план действий.

Иногда бывает, что на личный прием приходят с целью консультации, даже юридической. И мы можем с заявителем оперативно решить тот или иной вопрос, может быть, даже одним звонком. Чаще всего это вопросы, связанные с улучшением жилищной политики, потому что сейчас ряд программ, к сожалению, просто ушли на второй план. Тем не менее я действительно всегда стараюсь помочь.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы соцсети депутаты сенаторы мосгордума точка зрения инна святенко прием граждан инна новикова экспертное мнение
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