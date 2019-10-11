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Депутат: главное в законодательстве – справедливость

Политика » Власть print

Как оппозиция и вообще любой человек может участвовать в работе органов власти, в том числе бюджетном процессе? Почему надо менять Избирательный кодекс? И надо ли менять Уголовный и Административный кодексы в части, касающейся выборов и акций по ним?


Инна Святенко: С московскими протестами надо разбираться законодателям

На эти и другие вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответила член Совета Федерации, депутат Московской городской Думы, доктор технических наук Инна Святенко.

Читайте начало интервью:

Депутат: чего хотят избиратели от Мосгордумы

— Инна Юрьевна, оппозиция, в том числе несистемная, тоже часто хочет участвовать в работе органов власти, бывают заявления: дайте нам контролировать расходы. На ваш взгляд, насколько это возможно и было бы такое полезно?

— Но у всех и так есть возможность такого общественного контроля. Бюджет — это не закрытая какая-то программа или документ. Он, во-первых, уже в проекте публикуется на официальных сайтах. Сейчас в Московской городской Думе как раз будет рассматриваться бюджет. В Государственной Думе тоже будет рассматриваться бюджет, как доходная часть, так и расходная.

И у всех есть возможность эти документы изучить, с ними поработать. Более того, всегда проводятся нулевые чтения в Общественной палате города Москвы и в Общественной палате Российской Федерации, где тоже есть возможность любому поучаствовать в рассмотрении документов, направить свои предложения.

Если кто-то видит, что доходы не сходятся с расходами, или считает, что нужно что-то изменить, на здоровье. Вопрос только в том, что очень хочется реальности и конкретики. Необходимо определить, чего мы хотим и для чего. И мы точно так же видели на первом заседании в Московской городской Думе, что у оппозиции было желание поучаствовать, но для чего, пока ответа не услышали.

И неслучайно я предложила создать рабочую группу по совершенствованию законодательства, потому что впервые было использовано электронное голосование, а в Избирательном кодексе ничего об этом не сказано. Да, это был пилотный проект в Москве, и он показал, что действительно выборы проходят прозрачно, в том числе и в таком ключе.

Если мы говорим о митингах и шествиях, то по ним тоже есть специализированное законодательство, есть закон об их организации и проведении. Изменения за последние десять лет, как в федеральном законодательстве, так и в нашем московском, вносились только по характеру уведомления о проведении митингов.

Тем не менее мы должны признаться, что пришло время, когда мы должны здесь уже изменить и повестку. Может быть, уведомление должно быть в электронном виде. Ну зачем надо идти в это окно, когда у нас есть электронные ресурсы. Мы точно так же можем получить и согласование в электронном виде тех или иных митингов.

Но всегда важно определить, как обеспечивать безопасность, как будет проходить то или иное общественное мероприятие, насколько оно мешает городу или не мешает. Поэтому здесь нам очень важно все-таки уже коснуться законодательства. Ведь даже в ПАСЕ в повестку дня вошли именно митинги, которые проходили на территории нашего города летом. Это действительно там обсудили.

— ПАСЕ высказал свою обеспокоенность…

— Да. Но, с другой стороны, если ПАСЕ не беспокоят митинги и шествия, которые происходят в Гонконге, где есть случаи летального исхода, то не очень понятно, почему ПАСЕ так трогает наша московская повестка.

— Как раз понятно, почему она их так трогает… Вы говорите, что нужно принимать закон. Но в этом вопросе тоже нет единого мнения. Одни говорят, что надо очень жестко наказывать, другие считают, что максимум штрафы, но не нужно строго наказывать даже тех, кто участвует в незаконных митингах. Проблема еще в том, что среди молодежи считается очень круто пойти на несанкционированный митинг, там "потусоваться". Так все-таки как надо, по-вашему, это все регулировать?

— Да. Если говорить о законодательстве, то мы касаемся сейчас Избирательного кодекса. А эти вопросы, которые вы затрагиваете, уже об изменениях в Уголовный и Административный кодексы. В зависимости от степени тяжести совершенного преступления или правонарушения в них определяется и наказание за такого рода правонарушение или уже уголовное преступление.

Поэтому, конечно, нужно очень внимательно разбираться с тем, что происходило, и определить, насколько какое деяние сейчас оценивается в Уголовном кодексе. Именно поэтому я и предложила создать рабочую группу. И уже много моих коллег записались в нее. В ближайшее время мы начнем разрабатывать законодательную базу.

Нужно быть очень деликатным именно с нормами, потому что мы очень часто поддаемся эмоциям. С одной стороны, страдают люди, но очень важно понимать, за что-то или иное наказание. И, конечно, когда оно чрезмерно, чувство несправедливости переполняет людей.

И вообще, самое главное — то, что сейчас в современном законодательстве должен быть посыл — чувство справедливости. Потому что законодательство должно быть просто предельно справедливым, для того чтобы люди не ощущали какую-то несправедливость по отношению к себе. Одно дело, когда человек просто походил, допустим, по Бульварному кольцу, а другая ситуация, когда было неповиновение или сопротивление представителям власти. И здесь, конечно, уже совсем другая мера ответственности. И каждый должен прекрасно понимать и отдавать себе отчет, что закон для всех един.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Депутат: главное в законодательстве – справедливость
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