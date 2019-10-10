Депутат: чего хотят избиратели от Мосгордумы

Выборы в региональную, хотя и столичную Московскую городскую Думу в этот раз сопровождались многочисленными протестами. Почему именно Мосгордума стала этим летом местом противостояния политических сил? А как это вообще — участвовать в выборах? Может ли это стать рутинным делом, если уже побеждал несколько раз? Или всегда это новые испытания и волнения? Каково это — избираться в Мосгордуму в пятый раз?

С чего начала Дума работу в этот раз? Чего больше в работе Мосгордумы — политики или хозяйственных вопросов? Какие проблемы приходится решать законодателям города прежде всего?

На эти и другие вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответила член Совета Федерации, депутат Московской городской Думы, доктор технических наук Инна Святенко.

— Инна Юрьевна, я поздравляю вас с избранием в Совет Федерации России и еще поздравляю вас с уже очередным избранием в Московскую городскую Думу? Вы уже в пятый раз победили на этих выборах. И каждый раз выборы для вас — опять стресс и нервы или вы уже спокойно и уверенно в них участвуете?

— На выборах — это как на Олимпиаде. Я уверена, что спортсмены точно так же волнуются, даже если они постоянно занимают первые места. И каждая Олимпиада — это тоже некое преодоление себя. Так же и на выборах, потому что все выборы абсолютно разные и всегда есть ощущение, что избираешься как в первый раз. И очень многие, которые избираются не первый раз, говорят, что предыдущие выборы — это была ерунда, а вот сейчас…

Но вот эти выборы действительно были какие-то очень сложные, непростые, непохожие на все остальные. Хотя все-таки нельзя сказать, что на каких-то из прошлых выборов было значительно легче, чем в этот раз. Они действительно все разные. Всегда разные угрозы, разная повестка, разная идеология выборов и т. д.

— Разная тактика?

— Тактика, стратегия (это вообще, если говорить уже технологическим языком) действительно принципиально отличались. И новые, конечно, возможности, связанные с социальными сетями, другими интернет-ресурсами...

— Еще летом вы предложили создать рабочую группу для обсуждения проблематики выборов и митингов. Действительно эти выборы в Мосгордуму проходили очень бурно, было много митингов, много претензий и недовольства. Почему такие страсти кипели в этом году? И возможно ли, что дальше будет еще сложнее?

— Конечно, эти волнения не были напрямую связаны с выборами в Московскую городскую Думу, потому что Мосгордума — исторически такой хозяйственный орган, который обеспечивает законодательной базой город, чтобы в городе все функционировало как часы. Это и вопросы, связанные с коммунально-жилищным хозяйством, и социальные программы, и программы, связанные с экологией.

Московская городская Дума никогда не была некой политической площадкой, на которой могли бы различные политические силы упражняться в словесности или обозначать свою политическую повестку. Тем не менее сейчас впервые дума стала отчасти такой. Не знаю, насколько долго она будет именно такой политизированной, потому что либо ты работаешь на город, либо ты становишься городу неинтересен, даже если у тебя какая-то интересная политическая повестка.

Потому что наш избиратель избирает именно за то, что мы можем дать ему в ответ с точки зрения его хозяйственных проблем. А часто они бывают достаточно сложными. Это, например, градостроительная политика города. Это то, что у нас город, вы сами видите, стремительно растет. И не все согласны с теми изменениями, которые происходят.

Ну возьмем ту же дорожно-транспортную ситуацию. Да, москвичи очень радуются тому, что у нас огромными темпами строится метро, появилась кольцевая московская дорога на московском железнодорожном узле. И все это хорошо, но тем не менее появляются новые проблемы, метро не справляется с количеством пассажиров.

Ведь пассажиропоток тоже увеличился, радиальные линии стали длиннее. И поэтому следующая городская программа — это соединение уже по большому кругу, что называется, этих станций. Совершенно очевидно, что здесь в этот момент, когда обсуждается строительство метро, очень неуместны лозунги: "Мы — за оппозицию и протесты".

Но с этой повесткой коммунисты пришли на первое заседание. Понятно, что все эти политические лозунги растворятся со временем в той городской повестке, которую действительно необходимо решать в Думе. Хотелось бы побыстрее.

— Во время Петербургского экономического форума я разговаривала с кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга Михаилом Амосовым. Он очень известный в регионе политический деятель либерального толка. Он считает, что сначала нужно политически организоваться, а потом решать хозяйственные вопросы и важно, чтобы оппозиция контролировала расходы, которые власть тратит на хозяйственные нужды города.

— Ну, наверное, поэтому он и не прошел, потому что эти его как бы идеи и предвыборная программа были неубедительными для жителей Санкт-Петербурга.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев