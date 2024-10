Ученые узнали тайну нестареющих грызунов-землекопов

Группа российских исследователей, работающих в Израиле и США, изучила уникальные свойства клеток голых землекопов — долгоживущих грызунов, которые могут прожить значительно дольше своих сородичей. В статье, опубликованной в журнале PNAS, сообщается, что эти клетки эффективно подавляют активность большинства сегментов "мусорной" ДНК в своем геноме.

Фото: commons.wikimedia.org by Ltshears - Trisha M Shears is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naked_Mole_Rat_Eating.jpg

Учёные утверждают, что ретротранспозоны, вирусоподобные фрагменты "мусорной" ДНК, составляют около половины генома млекопитающих, и их анализ показал, что ретробиом голых землекопов находится в "спячке" на протяжении миллионов лет. Это может свидетельствовать о связи между активностью этих участков ДНК, долголетием и устойчивостью к раку.

Под руководством Андрея Гудкова из Центра изучения рака Розуэлл-Парк команда исследовала геномы голых землекопов, лабораторных мышей и крыс, анализируя влияние эволюции на их ретробиом. Созданная программа PPG Finder помогла отслеживать псевдогены, позволяя исследователям сопоставить изменения активности ретробиома у голых землекопов и других грызунов.

Результаты показали, что почти все псевдогены голых землекопов содержат множество мутаций, отличая их от других млекопитающих, включая людей. Это, по мнению учёных, объясняет, почему голые землекопы живут дольше своих сородичей и редко страдают от рака.

Уточнения

Го́лый землеко́п (лат. Heterocephalus glaber) — небольшой роющий грызун, единственный вид в роде Heterocephalus и семействе Heterocephalidae. Традиционно классифицировался в семействе землекоповых (Bathyergidae).



Proceedings of the National Academy of Sciences (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS; ISSN 0027-8424) — ведущий американский журнал для публикации оригинальных научных исследований в различных областях, главным образом в биологии и медицине, а также по физике и социальным наукам.