Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар назвал семь неочевидных признаков инсульта у собак и кошек
Китай лишился сотен долларовых миллиардеров за три года
Готовим вкуснейший салат из капусты, помидоров и яиц
Владимир Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России
Сроки хранения семян: продлеваем их всхожесть правильно
Adidas и Канье Уэст: новая глава в сотрудничестве
Аэробные или анаэробные тренировки: что выбрать?
В Госдуме прокомментировали идею перевести женщин на удаленную работу
Почему кошки предпочитают спать на вещах хозяев

Ученые узнали тайну нестареющих грызунов-землекопов

1:31
Зоосфера

Группа российских исследователей, работающих в Израиле и США, изучила уникальные свойства клеток голых землекопов — долгоживущих грызунов, которые могут прожить значительно дольше своих сородичей. В статье, опубликованной в журнале PNAS, сообщается, что эти клетки эффективно подавляют активность большинства сегментов "мусорной" ДНК в своем геноме.

Ученые узнали тайну нестареющих грызунов-землекопов
Фото: commons.wikimedia.org by Ltshears - Trisha M Shears is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naked_Mole_Rat_Eating.jpg

Учёные утверждают, что ретротранспозоны, вирусоподобные фрагменты "мусорной" ДНК, составляют около половины генома млекопитающих, и их анализ показал, что ретробиом голых землекопов находится в "спячке" на протяжении миллионов лет. Это может свидетельствовать о связи между активностью этих участков ДНК, долголетием и устойчивостью к раку.

Под руководством Андрея Гудкова из Центра изучения рака Розуэлл-Парк команда исследовала геномы голых землекопов, лабораторных мышей и крыс, анализируя влияние эволюции на их ретробиом. Созданная программа PPG Finder помогла отслеживать псевдогены, позволяя исследователям сопоставить изменения активности ретробиома у голых землекопов и других грызунов.

Результаты показали, что почти все псевдогены голых землекопов содержат множество мутаций, отличая их от других млекопитающих, включая людей. Это, по мнению учёных, объясняет, почему голые землекопы живут дольше своих сородичей и редко страдают от рака. 

Уточнения

Го́лый землеко́п (лат. Heterocephalus glaber) — небольшой роющий грызун, единственный вид в роде Heterocephalus и семействе Heterocephalidae. Традиционно классифицировался в семействе землекоповых (Bathyergidae).

Proceedings of the National Academy of Sciences (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS; ISSN 0027-8424) — ведущий американский журнал для публикации оригинальных научных исследований в различных областях, главным образом в биологии и медицине, а также по физике и социальным наукам.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Садоводство, цветоводство
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Путин покончит с зелёным переходом, как и с ковидом Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика? Юрий Бочаров
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
Россиянам рассказали, на чем лучше не экономить во время ремонта
Врач Рахматуллина перечислила заболевания, которые могут развиться из-за курения вейпов
Учёные обнаружили неожиданный симптом депрессии, который может усугубить состояние
Выбор цвета для спальни: как достичь гармонии и комфорта
Что означают ошибки на приборной панели и как их сбросить
Кремль не пойдёт на компромиссы в переговорах и поставит Киеву новый ультиматум
Западные компании массово отзывают заявки на продажу бизнеса в России
Ученые узнали тайну нестареющих грызунов-землекопов
Айза отреагировала на угрозу забрать у неё детей: квадробера тоже заберитe
Повышаем густоту волос: вам поможет это масло
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.