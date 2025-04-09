Уйди от химии! Три рецепта скрабов для губ, которые можно приготовить за 2 минуты

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, как сделать губы мягкими и увлажненными без походов в косметический магазин? Мы знаем, как это сделать — и для этого вам не нужно тратить деньги! Просто загляните в свою кухонную полку и найдите два простых ингредиента, которые уже есть у вас дома. Это не только экономно, но и эффективно!

Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio Девушка

Пилинг губ — это не прихоть, а необходимость. Он помогает удалить омертвевшие клетки, которые накапливаются на поверхности губ, делая их тусклыми и сухими. И для этого не нужно использовать дорогие косметические средства. Вот три рецепта скрабов для губ, которые можно приготовить всего из двух ингредиентов.

Рецепт 1: Мед и сахар — идеальный дуэт

Для первого скраба вам понадобится:

1 чайная ложка меда

2 чайные ложки сахара

Все, что нужно — это смешать мед с сахаром до получения однородной пасты. Этот скраб прекрасно отшелушивает, делая губы мягкими и увлажненными. Простой и быстрый способ, который всегда под рукой!

Рецепт 2: Кокосовое масло и кокосовый сахар

Для второго скраба вам понадобятся:

1 чайная ложка кокосового масла

1 чайная ложка кокосового сахара

Перемешайте эти два ингредиента, и у вас получится нежный скраб, который не только отшелушивает, но и увлажняет ваши губы, даря им невероятную мягкость и гладкость.

Рецепт 3: Оливковое масло и коричневый сахар

Для третьего рецепта возьмите:

1 чайную ложку оливкового масла

2 чайные ложки коричневого сахара

Этот скраб помогает не только удалить мертвые клетки кожи, но и глубоко увлажнить губы. Оливковое масло придает коже питания и мягкости, а коричневый сахар — нежное отшелушивание.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.