Уйди от химии! Три рецепта скрабов для губ, которые можно приготовить за 2 минуты

Вы когда-нибудь задумывались, как сделать губы мягкими и увлажненными без походов в косметический магазин? Мы знаем, как это сделать — и для этого вам не нужно тратить деньги! Просто загляните в свою кухонную полку и найдите два простых ингредиента, которые уже есть у вас дома. Это не только экономно, но и эффективно!
Пилинг губ — это не прихоть, а необходимость. Он помогает удалить омертвевшие клетки, которые накапливаются на поверхности губ, делая их тусклыми и сухими. И для этого не нужно использовать дорогие косметические средства. Вот три рецепта скрабов для губ, которые можно приготовить всего из двух ингредиентов.
Для первого скраба вам понадобится:
Все, что нужно — это смешать мед с сахаром до получения однородной пасты. Этот скраб прекрасно отшелушивает, делая губы мягкими и увлажненными. Простой и быстрый способ, который всегда под рукой!
Для второго скраба вам понадобятся:
Перемешайте эти два ингредиента, и у вас получится нежный скраб, который не только отшелушивает, но и увлажняет ваши губы, даря им невероятную мягкость и гладкость.
Для третьего рецепта возьмите:
Этот скраб помогает не только удалить мертвые клетки кожи, но и глубоко увлажнить губы. Оливковое масло придает коже питания и мягкости, а коричневый сахар — нежное отшелушивание.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.
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