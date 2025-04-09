Побеги сохнут? Возможно, малина заражена клещом — вот как её спасти

Паутинный клещ — коварный вредитель. Он может не только уничтожить огурцы и другие культуры, но и серьёзно повредить кусты малины. Если вовремя не вмешаться, на месте зелёных зарослей останутся лишь сухие побеги — ни о каком урожае тогда и речи быть не может.
Но хорошая новость в том, что бороться с этим вредителем можно без химикатов и риска для ягод.
Чтобы избавиться от клеща, дачники используют проверенный состав из двух аптечных компонентов. Он безопасен для растения, но действует на вредителей без пощады.
Для приготовления раствора понадобятся:
10 литров воды;
1 ст. л. нашатырного спирта;
1 ч. л. йода.
Смесь тщательно перемешивают и опрыскивают кусты по листу. Обрабатывать нужно с интервалом в 10 дней, чтобы избежать ожогов и не навредить растению.
Резкий запах нашатыря и йода отпугивает паутинного клеща, а влага проникает в паутину и разрушает её. Уже после первой обработки вредитель отступает, а кусты продолжают развиваться без препятствий.
Такой способ позволяет сохранить не только вкус и аромат ягод, но и здоровье куста — без ядов и химических препаратов.
Обыкновенный паутинный клещ (лат. Tetranychus urticae) — вид клещей из семейства паутинных (Tetranychidae).
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.