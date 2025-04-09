Побеги сохнут? Возможно, малина заражена клещом — вот как её спасти

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Паутинный клещ — коварный вредитель. Он может не только уничтожить огурцы и другие культуры, но и серьёзно повредить кусты малины. Если вовремя не вмешаться, на месте зелёных зарослей останутся лишь сухие побеги — ни о каком урожае тогда и речи быть не может.

Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

Но хорошая новость в том, что бороться с этим вредителем можно без химикатов и риска для ягод.

Простое средство из аптеки

Чтобы избавиться от клеща, дачники используют проверенный состав из двух аптечных компонентов. Он безопасен для растения, но действует на вредителей без пощады.

Для приготовления раствора понадобятся:

10 литров воды;

1 ст. л. нашатырного спирта;

1 ч. л. йода.

Смесь тщательно перемешивают и опрыскивают кусты по листу. Обрабатывать нужно с интервалом в 10 дней, чтобы избежать ожогов и не навредить растению.

Почему это работает

Резкий запах нашатыря и йода отпугивает паутинного клеща, а влага проникает в паутину и разрушает её. Уже после первой обработки вредитель отступает, а кусты продолжают развиваться без препятствий.

Такой способ позволяет сохранить не только вкус и аромат ягод, но и здоровье куста — без ядов и химических препаратов.

Уточнения

Обыкновенный паутинный клещ (лат. Tetranychus urticae) — вид клещей из семейства паутинных (Tetranychidae).

