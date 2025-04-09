Дорого, но выбора нет: Украина начала закупки угля в США

После остановки добычи на шахтах в Покровске Украина начала импорт коксующегося угля из США. Первая партия объёмом 80 тысяч тонн уже прибыла в страну.
По словам генерального директора компании "Метинвест" Александра Рыженкова, несмотря на то, что зарубежный уголь обходится дороже из-за логистических издержек, это решение важно для стабильности промышленного сектора страны.
Импортированный уголь будет направлен на поддержку производственных мощностей металлургических предприятий "Запорожсталь" и "Камет Сталь", чтобы обеспечить их бесперебойную работу в новых условиях, пишет Bloomberg.
Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.
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