Дорого, но выбора нет: Украина начала закупки угля в США

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

После остановки добычи на шахтах в Покровске Украина начала импорт коксующегося угля из США. Первая партия объёмом 80 тысяч тонн уже прибыла в страну.

Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уголь

По словам генерального директора компании "Метинвест" Александра Рыженкова, несмотря на то, что зарубежный уголь обходится дороже из-за логистических издержек, это решение важно для стабильности промышленного сектора страны.

Импортированный уголь будет направлен на поддержку производственных мощностей металлургических предприятий "Запорожсталь" и "Камет Сталь", чтобы обеспечить их бесперебойную работу в новых условиях, пишет Bloomberg.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.



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