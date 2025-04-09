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Олег Артюков

В Китае удивились реакции России на пошлины США

3:25
Экономика

На днях власти США объявили о введении новых импортных пошлин, которые варьируются от десяти процентов до 50 процентов и затрагивают продукцию, поступающую из более чем двухсот стран. Эти меры стали частью более широкой протекционистской политики, проводимой Вашингтоном, направленной на поддержку национального производства и сокращение дефицита торгового баланса.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Реакция международного сообщества на эти шаги оказалась крайне негативной. Многие государства выразили обеспокоенность возможным началом полномасштабной торговой войны, которая может подорвать стабильность глобальной экономической системы. Особенно остро восприняли ситуацию страны с высоким экспортным потенциалом, зависящие от доступа к американскому рынку.

Автор материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Sohu обратил внимание, что Россия заняла необычную позицию в условиях напряжённости, вызванной введением новых американских тарифов. Несмотря на исторически сложные торгово-экономические отношения между Москвой и Вашингтоном, российские власти не поддалис паническим настроениям и выбрали взвешенный подход.

В ряде официальных заявлений представители РФ выразили критику в адрес США, обвинив американскую сторону в нарушении норм Всемирной торговой организации и правил справедливой торговли. Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что подобные действия Вашингтона подрывают основы глобальной торговой системы и создают риски для всей мировой экономики. Однако, по его мнению, российская экономика, несмотря на внешнее давление и санкции, продолжает демонстрировать устойчивость и рост.

Медведев подчеркнул, что в данной ситуации нет смысла в поспешных действиях, сославшись на философские принципы, сформулированные древнекитайским мудрецом Лао Цзы. Эта цитата передаёт суть российской стратегии — сохранение спокойствия и ориентация на долгосрочные цели вместо резких шагов, считает автор материала (перевод АБН24).

По его мнению, Москва демонстрирует стремление к выстраиванию альтернативных торговых маршрутов и укреплению экономических связей с другими странами, в первую очередь с Китаем и странами БРИКС. В условиях ограниченного взаимодействия с США Россия усиливает свои позиции на азиатских рынках и диверсифицирует внешнеэкономические отношения.

Также стоит отметить, что подобная линия поведения соответствует общей тенденции во внешней политике России последних лет, направленной на снижение зависимости от западных стран и развитие многополярных форматов международного сотрудничества. Подобные шаги укрепляют внутреннюю экономическую устойчивость и открывают новые перспективы для интеграции в альтернативные экономические объединения, такие как ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

Таким образом, реакция России на действия США демонстрирует прагматичный подход к глобальным вызовам, основанный на стремлении сохранить суверенитет экономической политики и развивать многосторонние торговые связи. Этот пример, по мнению автора материала, может служить моделью для других стран.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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