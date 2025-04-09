Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В поисках идеальной фигуры: FMD-диета — похудение или путь к катастрофе
Голливуд больше не нужен: Кэмерон Диаз рассказывает о новой жизни без славы
Прививки могут не сработать: как антибиотики мешают иммунитету младенцев
Пентагон против Пекина: США хотят вернуть контроль над Панамским каналом
ПВО отбили 158 дронов за ночь: один из них застрял на бельевых верёвках
Гадание на миллион: Госдума взялась за магов и экстрасенсов
Рейтинг, который взорвал соцсети: казахстанский боксер обошёл кубинца и британца
Чёрная ирония судьбы: Паша Техник отрепетировал смерть за год до реальной трагедии
«Решили повоевать — попробуйте»: Бэннон предрёк Европе последствия от войны с Россией

Скрытая угроза: жирная пища может отключить иммунитет

Зоосфера

Многие знают, что ожирение связано с повышенным риском диабета, гипертонии и проблем с сердцем. Но новое исследование показало: лишний вес также ослабляет иммунную систему, повышая шанс заразиться инфекциями и сложнее с ними справляться.

в ресторане
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в ресторане

Почему лишний вес делает нас уязвимыми: неожиданная слабость иммунитета

Как жирная еда влияет на иммунитет

Учёные провели эксперимент: две группы лабораторных мышей получали разное питание — обычный корм и рацион с высоким содержанием жиров. Далее у всех животных взяли пробы крови и костного мозга, чтобы изучить работу нейтрофилов - клеток, первыми вступающих в бой с вирусами и бактериями.

Результат оказался тревожным: у "жирной" группы активность иммунных клеток значительно снизилась. Это означает, что организм становится менее способным к защите от болезней.


Что это значит для человека

Хотя эксперимент проводился на грызунах, механизмы иммунного ответа у людей схожи. Поэтому выводы учёных — ещё один повод пересмотреть питание. В частности, стоит быть внимательнее к жирам.

Какие жиры полезны, а какие — опасны:

  • Полезные жиры - моно- и полиненасыщенные:
    содержатся в рыбе, морепродуктах, орехах, семенах, авокадо, оливковом масле.
    Поддерживают работу сердца и укрепляют иммунитет.

  • Насыщенные жиры - в мясе, сливочном масле, сыре, кокосовом масле:
    допустимы в умеренных количествах, но могут провоцировать воспаления.

  • Трансжиры - маргарин, фастфуд, фабричные сладости: повышают "плохой" холестерин, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и ослабляют иммунитет.

Здоровье начинается с тарелки

Важно не отказываться от жиров полностью — они необходимы для гормонального фона, мозга и энергии. Но качество и источник имеют решающее значение. Чем чище рацион, тем сильнее ваш внутренний щит.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Наука и техника
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Наука и техника
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом Аудио 
Экономическая месть Китая: началась самая опасная игра в истории финансовых рынков
Экономика и бизнес
Экономическая месть Китая: началась самая опасная игра в истории финансовых рынков Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Оптимизация или бегство? США ушли из Жешува, оставив НАТО один на один с поставками для ВСУ Дмитрий Плотников Точка отсчёта — звонок. Финал — Киев. А между ними — война и тёплый ковер Марк Ульянов Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Последние материалы
Истории любви: королева Швеции Кристина носила черты обоих полов, но предпочла платоническую любовь к кардиналу
В поисках идеальной фигуры: FMD-диета — похудение или путь к катастрофе
Голливуд больше не нужен: Кэмерон Диаз рассказывает о новой жизни без славы
Прививки могут не сработать: как антибиотики мешают иммунитету младенцев
Оптимизация или бегство? США ушли из Жешува, оставив НАТО один на один с поставками для ВСУ
Пентагон против Пекина: США хотят вернуть контроль над Панамским каналом
ПВО отбили 158 дронов за ночь: один из них застрял на бельевых верёвках
Гадание на миллион: Госдума взялась за магов и экстрасенсов
Вооружённые силы Украины на краю пропасти: что скрывает режим Зеленского?
Рейтинг, который взорвал соцсети: казахстанский боксер обошёл кубинца и британца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.