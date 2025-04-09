Скрытая угроза: жирная пища может отключить иммунитет

Многие знают, что ожирение связано с повышенным риском диабета, гипертонии и проблем с сердцем. Но новое исследование показало: лишний вес также ослабляет иммунную систему, повышая шанс заразиться инфекциями и сложнее с ними справляться.
Как жирная еда влияет на иммунитет
Учёные провели эксперимент: две группы лабораторных мышей получали разное питание — обычный корм и рацион с высоким содержанием жиров. Далее у всех животных взяли пробы крови и костного мозга, чтобы изучить работу нейтрофилов - клеток, первыми вступающих в бой с вирусами и бактериями.
Результат оказался тревожным: у "жирной" группы активность иммунных клеток значительно снизилась. Это означает, что организм становится менее способным к защите от болезней.
Что это значит для человека
Хотя эксперимент проводился на грызунах, механизмы иммунного ответа у людей схожи. Поэтому выводы учёных — ещё один повод пересмотреть питание. В частности, стоит быть внимательнее к жирам.
Какие жиры полезны, а какие — опасны:
Здоровье начинается с тарелки
Важно не отказываться от жиров полностью — они необходимы для гормонального фона, мозга и энергии. Но качество и источник имеют решающее значение. Чем чище рацион, тем сильнее ваш внутренний щит.
Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.