Скрытая угроза: жирная пища может отключить иммунитет

Многие знают, что ожирение связано с повышенным риском диабета, гипертонии и проблем с сердцем. Но новое исследование показало: лишний вес также ослабляет иммунную систему, повышая шанс заразиться инфекциями и сложнее с ними справляться.

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Почему лишний вес делает нас уязвимыми: неожиданная слабость иммунитета

Как жирная еда влияет на иммунитет

Учёные провели эксперимент: две группы лабораторных мышей получали разное питание — обычный корм и рацион с высоким содержанием жиров. Далее у всех животных взяли пробы крови и костного мозга, чтобы изучить работу нейтрофилов - клеток, первыми вступающих в бой с вирусами и бактериями.

Результат оказался тревожным: у "жирной" группы активность иммунных клеток значительно снизилась. Это означает, что организм становится менее способным к защите от болезней.



Что это значит для человека

Хотя эксперимент проводился на грызунах, механизмы иммунного ответа у людей схожи. Поэтому выводы учёных — ещё один повод пересмотреть питание. В частности, стоит быть внимательнее к жирам.

Какие жиры полезны, а какие — опасны:

Полезные жиры - моно- и полиненасыщенные:

содержатся в рыбе, морепродуктах, орехах, семенах, авокадо, оливковом масле.

Поддерживают работу сердца и укрепляют иммунитет.

- моно- и полиненасыщенные: содержатся в рыбе, морепродуктах, орехах, семенах, авокадо, оливковом масле. Поддерживают работу сердца и укрепляют иммунитет. Насыщенные жиры - в мясе, сливочном масле, сыре, кокосовом масле:

допустимы в умеренных количествах, но могут провоцировать воспаления.

- в мясе, сливочном масле, сыре, кокосовом масле: допустимы в умеренных количествах, но могут провоцировать воспаления. Трансжиры - маргарин, фастфуд, фабричные сладости: повышают "плохой" холестерин, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и ослабляют иммунитет.

Здоровье начинается с тарелки

Важно не отказываться от жиров полностью — они необходимы для гормонального фона, мозга и энергии. Но качество и источник имеют решающее значение. Чем чище рацион, тем сильнее ваш внутренний щит.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

