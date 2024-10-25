Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения ключевой ставки
Создатель купюры БРИКС объяснил, почему она не понравилась Набиуллиной
Обнаружена связь между склерозом и древней ДНК вирусов
Американские СМИ заявили, что США начали оправдываться за провал антироссийских санкций
Почему кошки любят пакеты, объясняет зоопсихолог
Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада
Учёные обнаружили затерянный колониальный город, скрытый в лесах Амазонки
УЕФА открыл дело против футболиста, который желал смерти соперникам
Советы по борьбе с кошачьей бессонницей: что делать, если питомец не даёт спать

Ученые открыли уникальную стойкость восточных шершней к алкоголю

1:14
Зоосфера

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, восточные шершни обладают необычайной устойчивостью к спирту, содержащемуся в природных источниках. Зоологи из Тель-Авивского университета провели эксперимент, в ходе которого шершни употребляли растворы с концентрацией этанола до 80%.

Ученые открыли уникальную стойкость восточных шершней к алкоголю
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

В результате эксперимента, несмотря на первоначальные трудности с передвижением, насекомые смогли восстановиться и продолжили строить свои гнезда. Для сравнения, медоносные пчелы не пережили подобное воздействие, погибая уже через 24 часа.

Ученые объясняют такую стойкость шершней высокой скоростью метаболизма алкоголя, вызванной наличием нескольких копий генов, отвечающих за его расщепление. Это могло сформироваться в процессе эволюции, так как шершни зависят от натуральных дрожжей, которые обеспечивают их энергией, сбраживая фрукты и нектар.

Результаты данного исследования могут помочь лучше понять механизмы, связанные с употреблением алкоголя, а также развить новые методы лечения алкогольных расстройств.

Уточнения

Жёлтый шершень (англ. Yellowjacket, встречаются также переводы Жёлтый жакет и Шмель) — имя нескольких персонажей комиксов компании Marvel Comics.

Алкоголи́зм - хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Наука и техника
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили Аудио 
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Общество
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год Аудио 
Россия начнет использовать активы недружественных компаний
Экономика и бизнес
Россия начнет использовать активы недружественных компаний Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Последние материалы
Ученые открыли уникальную стойкость восточных шершней к алкоголю
Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения ключевой ставки
Создатель купюры БРИКС объяснил, почему она не понравилась Набиуллиной
Обнаружена связь между склерозом и древней ДНК вирусов
Американские СМИ заявили, что США начали оправдываться за провал антироссийских санкций
Почему кошки любят пакеты, объясняет зоопсихолог
Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада
Учёные обнаружили затерянный колониальный город, скрытый в лесах Амазонки
УЕФА открыл дело против футболиста, который желал смерти соперникам
Советы по борьбе с кошачьей бессонницей: что делать, если питомец не даёт спать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.