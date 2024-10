Ученые открыли уникальную стойкость восточных шершней к алкоголю

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, восточные шершни обладают необычайной устойчивостью к спирту, содержащемуся в природных источниках. Зоологи из Тель-Авивского университета провели эксперимент, в ходе которого шершни употребляли растворы с концентрацией этанола до 80%.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

В результате эксперимента, несмотря на первоначальные трудности с передвижением, насекомые смогли восстановиться и продолжили строить свои гнезда. Для сравнения, медоносные пчелы не пережили подобное воздействие, погибая уже через 24 часа.

Ученые объясняют такую стойкость шершней высокой скоростью метаболизма алкоголя, вызванной наличием нескольких копий генов, отвечающих за его расщепление. Это могло сформироваться в процессе эволюции, так как шершни зависят от натуральных дрожжей, которые обеспечивают их энергией, сбраживая фрукты и нектар.

Результаты данного исследования могут помочь лучше понять механизмы, связанные с употреблением алкоголя, а также развить новые методы лечения алкогольных расстройств.

Уточнения

