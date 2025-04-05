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Готовится просто, а вкус как в ресторане: рыбный фарш своими руками

1:49
Еда

Ищешь нежную, сочную начинку для домашних блюд? Правильно приготовленный рыбный фарш станет отличной базой — подойдёт и для котлет, и для начинки, и для запеканок. Главное — правильно выбрать рыбу и знать пару кулинарных приёмов.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

Идеальная рыба — доступная и мясистая

Карп, толстолобик и другие крупные пресноводные виды — оптимальный вариант. В них мало мелких костей, а плотная мякоть идеально держит форму. При покупке обращай внимание на внешний вид: блестящая чешуя и яркие жабры — признаки свежести.

Перед разделкой рыбу промывают, очищают от чешуи движениями от хвоста к голове. Затем отделяют филе, оставляя хребет и крупные кости. Мякоть — основа будущего фарша.

Секрет мягкости — в хлебе и молоке

Несколько ломтиков белого хлеба замачивают в молоке на 5-7 минут — масса становится воздушной и нежной. В фарш также добавляют мелко нарезанный или прокрученный лук с чесноком: они придают яркий вкус и устраняют запах речной рыбы.

Филе нарезают на удобные куски и пропускают через мясорубку вместе с хлебом и овощами — дважды через мелкую решётку. Это обеспечивает идеальную текстуру и избавляет от случайных косточек.

Последние штрихи

Добавляются яйцо, соль и чёрный перец. Массу тщательно вымешивают до однородности, затем убирают в холодильник минимум на час — специи раскроются, а структура станет плотнее.

Готовый фарш универсален: подходит для жарки, тушения и запекания. Он сохраняет сочность и вкус в любом блюде, делая его по-домашнему насыщенным.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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