ТОП-5 самых русских блюд от бабушек СССР

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР были времена, когда еда была сытной, тёплой и по-настоящему родной.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожки с зелёным луком и яйцом

Вот ТОП-5 блюд от наших бабушек, которые русский народ может записать себе в актив.

1. Борщ с салом и чесноком

Не просто суп — целая философия. Каждая бабушка имела свой "секретный" рецепт: кто свеклу тушил с уксусом, кто добавлял ложку сахара, а кто — косточку с мясом.

Подавался с чёрным хлебом и чесноком

Ложка в нём стояла

На следующий день — становился ещё вкуснее.

2. Котлеты "по-домашнему"

Мясо, хлеб, лук, любовь — и всё это жарилось на старой сковороде. Хрустящие снаружи, мягкие внутри, лучше любой столовской котлеты.

У каждой бабушки был свой "золотой состав", передававшийся внучкам.

3. Вареники с картошкой и жареным луком

Простые, дешёвые, но недостижимо вкусные. Замешивались вручную, лепились всей семьёй.

"Съешь ещё одну, внучек — ты худой!".

4. Щи из квашеной капусты

Густые, кисленькие, томлённые долго-долго — бабушкин ответ ресторанам.

Обязательно с рёбрышками или косточкой

Подача: с ложкой сметаны и свежим укропом

Щи "второго дня" — это вообще другой уровень.

5. Пирожки с яйцом и зелёным луком

Именно те, с хрустящей корочкой и пышным тестом, которые бабушка жарила на литре масла. Улетали со стола быстрее, чем остывали.

Начинка простая, но душевная

Иногда — с картошкой, капустой, повидлом

Мука по всей кухне — как знак готовности к волшебству.

Бабушкины блюда — это не просто еда. Это часть детства, запах выходного утра, уют и бесконечная забота, зашитая в тесто и мясо. Простые, "русские", настоящие — и такие незаменимые.