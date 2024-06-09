Не игнорируйте эти правила, если хотите, чтобы ваша кошка была здорова и счастлива

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Как обеспечить кошке долгую и счастливую жизнь: 5 важных правил — их легко соблюдать

2:00
Зоосфера » Кошки

Каждый владелец кошки мечтает, чтобы его питомец прожил долгую, здоровую и счастливую жизнь.

Как обеспечить кошке долгую и счастливую жизнь: 5 важных правил — их легко соблюдать
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, к сожалению, эта мечта сбывается не всегда. И нередко по вине самого хозяина.

Кошке необходимы забота и защита от различных негативных факторов. Но всё проще, чем может показаться на первый взгляд.

Хотите, чтобы ваш пушистый друг был долгожителем? Следуйте этим правилам.

Правильное питание

Начнём с самого очевидного. Здоровье кошки невозможно, если её хозяин экономит на еде. Кормите питомца только качественными продуктами. Дешёвый корм — не лучший выбор. Не давайте кошке опасные для неё продукты (сладости, грибы, лук, чеснок, томаты, картофель, виноград и т. д.).

Посещение ветеринара

Ветеринара нужно посещать не только при возникновении проблем со здоровьем. Необходимы и профилактические осмотры (1-2 раза в год) для своевременного выявления скрытых недугов.

Регулярные игры

Кошки кажутся надменными и эгоистичными, но им нужно общение с человеком. Играйте с питомцем, не забывайте о нём даже в загруженные дни.

Защита от стресса

Одним из секретов долголетия некоторых кошек является отсутствие стрессовых ситуаций. Постарайтесь защитить питомца от опасностей и напряжения.

Это касается и таких мелочей, как громкие звуки, переезды, ремонтные работы. Иногда этих вещей не избежать, но помните, что крики, перестановки и перемещения — стресс для животного.

Запрет на самовыгул

Существует мнение, что кошки, которым разрешён самовыгул, счастливее домашних.

Возможно, иногда это так. Но помните, что кошка, свободно выходящая на улицу, уязвима перед многими недугами и опасностями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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