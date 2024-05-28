Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Мурманской области
В ГИБДД назвали пять самых грубых ошибок при настройке зеркал заднего вида
Прогрессивное налогообложение принесёт доходы уже в 2025 году
Как физические упражнения улучшают кровеносную систему
Кратко о новой системе НДФЛ: от 6 до 22% в зависимости от доходов
Спикер рады Стефанчук испугался президентской власти
США не намерены давать согласия на атаки своим оружием по территории РФ
Как приготовить вкусный луковый пирог
Приднестровье обеспокоено милитаризацией Молдавии и близостью военных учений
От чего собаки умирают чаще всего: каждый питомец под прицелом

Ветеринар Уражевский заявил, что из-за жары погибают тысячи собак

1:25
Зоосфера » Собаки

Каждый год из-за небрежности владельцев в жаркую погоду погибают тысячи собак. Об этом сообщил президент Союза кинологических организаций России международный эксперт и ветеринар Владимир Уражевский.

Ветеринар Уражевский заявил, что из-за жары погибают тысячи собак
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Ветеринар отметил, что владельцы должны предотвращать тепловой удар у животных.

"В первую очередь, не оставляйте собаку в машине или в квартире, особенно если ваш дом панельный и окна выходят на солнечную сторону без тени и воды. Даже на пять минут нельзя оставлять собаку в машине, например, выйдя в магазин.

У нас были случаи, когда погибали стаффордширские терьеры и другие породы, потому что хозяйка вышла за хлебом, а вернувшись, обнаружила собаку в конвульсиях от теплового шока. Этого нельзя допускать, потому что собаки не потеют, как люди. У них нет потовых желез, охлаждение происходит через слюноотделение, поэтому в жару собаки интенсивно дышат и у них высовывается язык", — объяснил он.

Уражевский также подчеркнул, что собакам необходимо обеспечивать доступ к воде. Кроме того, не стоит выгуливать их по асфальту в жаркое время, сообщает NewsInfo.Ru.

Особенно уязвимы к жаре собаки с укороченной мордой: пекинесы, мопсы, французские и английские бульдоги, добавил ветеринар.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Последние материалы
Кратко о новой системе НДФЛ: от 6 до 22% в зависимости от доходов
Спикер рады Стефанчук испугался президентской власти
США не намерены давать согласия на атаки своим оружием по территории РФ
Как приготовить вкусный луковый пирог
Приднестровье обеспокоено милитаризацией Молдавии и близостью военных учений
Ветеринар Уражевский заявил, что из-за жары погибают тысячи собак
AFP: Украина уже нарушала запреты Запада на применение вооружения за своей границей
Уход за сансевиерией для цветения включает ряд мероприятий
Садальский рассказал историю о дебюте в кино Никиты Михалкова
Зеленский намерен искать мира с Россией на основе решений швейцарской конференции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников