От чего собаки умирают чаще всего: каждый питомец под прицелом

Каждый год из-за небрежности владельцев в жаркую погоду погибают тысячи собак. Об этом сообщил президент Союза кинологических организаций России международный эксперт и ветеринар Владимир Уражевский.
Ветеринар отметил, что владельцы должны предотвращать тепловой удар у животных.
"В первую очередь, не оставляйте собаку в машине или в квартире, особенно если ваш дом панельный и окна выходят на солнечную сторону без тени и воды. Даже на пять минут нельзя оставлять собаку в машине, например, выйдя в магазин.
У нас были случаи, когда погибали стаффордширские терьеры и другие породы, потому что хозяйка вышла за хлебом, а вернувшись, обнаружила собаку в конвульсиях от теплового шока. Этого нельзя допускать, потому что собаки не потеют, как люди. У них нет потовых желез, охлаждение происходит через слюноотделение, поэтому в жару собаки интенсивно дышат и у них высовывается язык", — объяснил он.
Уражевский также подчеркнул, что собакам необходимо обеспечивать доступ к воде. Кроме того, не стоит выгуливать их по асфальту в жаркое время, сообщает NewsInfo.Ru.
Особенно уязвимы к жаре собаки с укороченной мордой: пекинесы, мопсы, французские и английские бульдоги, добавил ветеринар.
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