От чего собаки умирают чаще всего: каждый питомец под прицелом

Ветеринар Уражевский заявил, что из-за жары погибают тысячи собак

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый год из-за небрежности владельцев в жаркую погоду погибают тысячи собак. Об этом сообщил президент Союза кинологических организаций России международный эксперт и ветеринар Владимир Уражевский.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Ветеринар отметил, что владельцы должны предотвращать тепловой удар у животных.

"В первую очередь, не оставляйте собаку в машине или в квартире, особенно если ваш дом панельный и окна выходят на солнечную сторону без тени и воды. Даже на пять минут нельзя оставлять собаку в машине, например, выйдя в магазин. У нас были случаи, когда погибали стаффордширские терьеры и другие породы, потому что хозяйка вышла за хлебом, а вернувшись, обнаружила собаку в конвульсиях от теплового шока. Этого нельзя допускать, потому что собаки не потеют, как люди. У них нет потовых желез, охлаждение происходит через слюноотделение, поэтому в жару собаки интенсивно дышат и у них высовывается язык", — объяснил он.

Уражевский также подчеркнул, что собакам необходимо обеспечивать доступ к воде. Кроме того, не стоит выгуливать их по асфальту в жаркое время, сообщает NewsInfo.Ru.

Особенно уязвимы к жаре собаки с укороченной мордой: пекинесы, мопсы, французские и английские бульдоги, добавил ветеринар.