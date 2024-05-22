Стоит ли обеспечить сладкую жизнь своему пушистику: какие последствия ждут кошек, которые любят полакомиться шоколадом

Все ветеринары настоятельно предупреждают, что кормить кошек пищей с человеческого стола нельзя, и на это есть веские причины. Некоторые продукты, которые мы любим, могут быть смертельно опасны для наших питомцев.
Одним из таких продуктов является шоколад. Вот почему нельзя угощать кошек шоколадом.
Кофеин и теобромин, содержащиеся в какао-бобах, токсичны для большинства животных, включая кошек.
Даже небольшое количество шоколада может вызвать у кошки отравление. Чем выше содержание какао в шоколаде, тем серьезнее могут быть последствия – вплоть до судорог и комы.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.