Подходят для семей с детьми и другими питомцами: топ-3 самых дружелюбных пород кошек на планете

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Названы самые дружелюбные породы кошек

1:32
Зоосфера » Кошки

Кошки — замечательные питомцы, которые могут стать верными компаньонами и членами семьи. Некоторые породы кошек отличаются особенно дружелюбным и ласковым характером. В этой статье мы рассмотрим три самые дружелюбные породы кошек.

Названы самые дружелюбные породы кошек
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Мейн-кун

Мейн-кун — одна из крупнейших пород кошек, которая поражает своим дружелюбием и ласковостью. Эти кошки обладают мягким и спокойным характером, они очень привязаны к своим хозяевам и любят общение. Мейн-куны известны своей игривостью и дружелюбием к детям, что делает их отличным выбором для семей с детьми.

2. Рагдолл

Рагдолл — еще одна порода кошек, которая славится своим дружелюбием и спокойным характером. Эти кошки получили свое название из-за своей особенности — когда их поднимают, они расслабляются как тряпичная кукла (ragdoll на английском). Рагдоллы очень привязаны к своим хозяевам, обожают ласку и общение. Они миролюбивы и отлично ладят с другими животными.

3. Сиамская

Сиамская кошка — порода с уникальным внешним видом и характером. Эти кошки очень общительны, любопытны и привязаны к своим хозяевам. Сиамцы известны своей активностью и игривостью, они обожают внимание и общение с людьми. Сиамская кошка может стать преданным другом и компаньоном для своего хозяина.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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