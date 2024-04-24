Обмен запахов и привлечение внимания: для чего кошка постоянно трется о ноги хозяина

Ветеринары объяснили, почему кошка трется о ноги людей

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие наблюдали, что кошки иногда начинают тереться о ноги человека. О причинах такого поведения рассказал ветеринар Богдан Галкин. Он отметил, что кошки воспринимают мир в значительной степени через обоняние.

В их теле есть железы, которые могут выделять запаховые вещества. Когда кошка трется о ноги человека, она населяет его собственными феромонами, что является проявлением привязанности и понимания.

Также это может быть знаком того, что кошка испытывала сильное скучание по человеку или желание привлечь его внимание.