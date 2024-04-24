Как правильно наказать кошку: обойдемся без насилия и синяков

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Эксперты дали ответ, как наказать кошку

1:05
Зоосфера » Кошки

Кошки часто игнорируют указания своих хозяев и делают то, что запрещено. Однако, чтобы добиться их послушания, необходимо правильно их воспитывать. Об этом рассказала специалист Ольга Тарновская.

Эксперты дали ответ, как наказать кошку
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она подчеркнула, что кошка способна запомнить не более пяти запретов, поэтому владельцу следует выбрать основные запретные действия. Например, кошке запрещается царапать мебель, залезать на стол, портить обои и т.д.

Эффективным методом является использование отрицательного подкрепления. Для этого можно использовать распылитель с водой, настроенный на узкий поток. Если хозяин замечает, что кошка нарушает правила, ему следует опрыскать питомца водой и сказать "нельзя" с резким тоном.

Строгость в голосе важнее, чем само слово, поскольку кошка реагирует на интонацию, а не на слова.

Также важно понимать, что отрицательное подкрепление не будет эффективным, если кошка уже совершила запрещенное действие и покинула место происшествия.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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