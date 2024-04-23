Паническая атака: что делать, если щенок скулит в новом доме

Специалист Макаренкова рассказала, что делать, если щенок скулит в новом доме

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Первые дни маленького щенка в своем новом доме наполнены волнением как для вас, так и для малыша. Понятно, что лучше избегать дополнительных стрессов в этот уже напряженный период.

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Чтобы помочь вашему питомцу адаптироваться комфортно, важно уточнить у заводчика несколько ключевых моментов. Эксперт по этой теме Ирина Макаренкова предлагает следующие советы.

Прежде всего, не стоит забирать щенка раньше положенного срока — 45 дней от даты рождения уже считается приемлемым временем для этого. Важно также узнать распорядок дня щенка, его режим кормления и прогулок, а также, что именно кормили его ранее.

Даже если планируется перевести питомца на другой вид питания, рекомендуется не делать это в первую неделю пребывания щенка в новом доме. Получите у заводчика какую-нибудь подстилку или одеяло с запахом родительского дома, чтобы создать ему привычную обстановку. Стресс у собаки может вызвать повышение уровня кортизола, и для его снижения необходимо время — обычно около 72 часов. Важно предоставить собаке возможность отдыха и уединения.

Для собаки это может означать глубокий сон или так называемые успокоительные действия, такие как копание в подстилке, игра с игрушкой или косточкой, прием пищи или лизание. Важно учитывать индивидуальные предпочтения каждой собаки.

Создайте комфортные условия для питомца, избегая лишнего шума, внимания и взаимодействия с другими животными. Предоставьте щенку возможность самостоятельно исследовать новую территорию и подходить к вам за лаской и общением. Помните следить за режимом и привычками питомца — это поможет ему быстрее адаптироваться к новым условиям.