Просмотр фильма с попкорном: что оставить дома, чтобы кот веселился, пока вас нет

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Эксперты: чем развлечь кота, пока вас нет

1:14
Зоосфера » Кошки

Если вам ежедневно приходится оставлять свою кошку на длительное время в одиночестве, лучше всего подготовиться заранее. Если вашему питомцу будет скучно, он может начать уничтожать ваши вещи, испытывая чувства обиды или грусти. Вот несколько идей, как разнообразить время вашей кошки, оставшейся дома одна.

Эксперты: чем развлечь кота, пока вас нет
Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Телепередачи для животных

Многие кошки с интересом смотрят на экран телевизора, поэтому, если вы уходите, оставьте включенным канал для животных. Такие программы с успокаивающими видеороликами, музыкой и анимацией помогут вашему питомцу справиться со стрессом.

Доступ к окну

Обеспечьте вашему питомцу возможность наблюдать за окном. Откройте шторы и убедитесь, что кошка может легко подняться на подоконник, но при этом не может упасть с него. Позвольте ей наслаждаться солнечными лучами, свежим воздухом и видом из окна.

Игрушка-дозатор корма

Такая игрушка стимулирует кошку к физической активности и предоставляет умственную нагрузку. Добраться до корма внутри игрушки не так-то просто, поэтому ваш питомец будет активно заниматься, пытаясь достать лакомство.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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