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Пришло время усыплять своего питомца: главные критерии, которые помогут принять сложное решение

Ветеринары рассказали, когда пора усыплять питомца

2:18
Зоосфера » Собаки

Конечно, каждому хозяину хотелось бы, чтобы жизнь его питомца была спокойной и счастливой. Но даже самые заботливые владельцы не могут гарантировать, что их животное не заболеет серьезно или не получит травму, которая станет угрозой для его жизни. В некоторых критических случаях, когда страдания животного становятся нестерпимыми, а лечение бессильно, приходится принимать решение об эвтаназии.

Ветеринары рассказали, когда пора усыплять питомца
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Процедура усыпления любимого питомца становится тяжелым испытанием для его хозяев. Они не только переживают душевные муки, но и могут оказаться предметом осуждения окружающих, которые, возможно, не понимают сложности принимаемого решения. Однако, когда животное страдает от неизлечимой болезни или тяжелой травмы, усыпление становится единственным способом облегчить его страдания. Это решение обычно принимается врачом, с учетом мнения владельца.

Помимо уже упомянутых тяжелых заболеваний и травм, старость также может быть причиной для проведения эвтаназии. Однако, усыпление не применяется из-за мелких неприятностей или нежелания хозяина заботиться о питомце. Прежде чем принять окончательное решение, владелец должен убедиться, что нет возможности улучшить состояние животного и продлить ему жизнь. Основные показатели включают медицинские и поведенческие аспекты животного. Эвтаназия может быть обоснована, если животное перестает есть или не может нормально передвигаться, если у него появляются судороги или он испытывает постоянную боль, или если оно находится в состоянии комы или летаргии.

Агрессивное поведение животного, которое представляет опасность для людей, также может быть причиной для усыпления. Решение об эвтаназии обычно принимается ветеринарным специалистом. В случае болезни бешенства, когда лечение невозможно, усыпление может быть предпочтительным вариантом.

Процедура усыпления проводится с использованием специальных лекарственных препаратов, которые постепенно прекращают дыхание и сердечную деятельность. Ветеринар подбирает дозировку и препараты в зависимости от характеристик животного и его состояния здоровья. Процедура может быть выполнена как в клинике, так и на дому, и обычно занимает от 5 до 30 минут в зависимости от обстоятельств.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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