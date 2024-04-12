Секреты ухода за лабрадором: как избежать вороха шерсти и ожирения

Что нужно знать, если решили завести в доме лабрадора

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Лабрадоры, вероятно, считаются одними из самых добродушных и преданных компаньонов. Эта порода очень популярна и идеально подходит для семей с детьми. Однако перед тем, как завести лабрадора, важно учесть несколько ключевых моментов.

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Эти собаки очень активны, поэтому им необходимо достаточно времени для выхода на улицу и выработки энергии. Прогулки с лабрадорами должны быть длительными, чтобы позволить им полноценно поиграть и порезвиться. Также важно предоставить разнообразные игрушки, чтобы собака не скучала и не принималась за разрушение в доме.

Лабрадоры обладают изысканным аппетитом. Они могут часто просить еды у своих хозяев, поэтому необходимо следить за их питанием, чтобы избежать переедания и ожирения. Рацион питания лабрадора следует контролировать особенно внимательно, включая в него субпродукты, овощи и мясо.

При этом следует быть осторожным с едой со стола, так как некоторые продукты могут быть опасны для животного.

У лабрадоров довольно длинная шерсть, требующая особого ухода. Владельцам стоит готовиться к тому, что собака будет линять как минимум дважды в год. Рекомендуется регулярно расчесывать шерсть и проводить водные процедуры хотя бы раз в неделю.