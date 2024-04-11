Как понять, что ваша собака — душевнобольная: основные признаки стресса у питомца

Кинологи рассказали, как понять, что собака испытывает стресс

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В семье, где есть пушистый четвероногий друг, важно быть в курсе того, как ваш питомец чувствует себя. Как и у людей, у собак могут возникать стрессовые ситуации, и понимание их признаков может помочь вовремя предотвратить возможные проблемы. Кинологи делятся ценными знаниями о том, как распознать признаки стресса у вашего питомца.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Изменение поведения

Один из наиболее очевидных признаков стресса у собаки — это изменение ее обычного поведения. Если ваш питомец вдруг становится более агрессивным, уходит в себя или, наоборот, становится излишне привязчивым, это может указывать на дискомфорт или стресс.

Физические симптомы

Физические проявления стресса могут включать в себя чрезмерное слюнотечение, дрожь, рвоту, диарею или даже потерю аппетита. Обратите внимание на такие признаки и обратитесь к ветеринару, если они продолжаются или усиливаются.

Мимика и язык тела

Собаки выражают свои эмоции не только через лай и вой, но и через свою мимику и язык тела. Если ваша собака медленно двигается, облизывает губы или часто моргает, это может быть признаком стресса. Также обратите внимание на положение ее ушей и хвоста — они могут подсказать вам о ее эмоциональном состоянии.

Изменения в окружающей среде

Помните, что окружающая среда собаки также может оказать влияние на ее эмоциональное состояние. Громкие звуки, новые запахи, странные люди или другие животные могут вызвать стресс у вашего питомца.

Обучение и социализация

Обучение и социализация могут сыграть ключевую роль в уменьшении стресса у вашей собаки. Чем лучше ваш питомец обучен и социализирован, тем меньше вероятность возникновения стрессовых ситуаций и тем легче он сможет справиться с ними, когда они возникнут.