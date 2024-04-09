Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца

Ветеринары рассказали, какой корм подходит для кошки

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как и люди, наши маленькие друзья требуют сбалансированного рациона, включающего в себя необходимые пропорции белков, углеводов, жиров и витаминов.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Поэтому владельцам домашних питомцев важно понимать, что выбор недорогого корма, чаще всего, означает выбор низкого качества, что может негативно сказаться на здоровье почек, зубной эмали и физической активности их питомца.

Еще один аспект: если вы решите кормить своего питомца готовым кормом из магазина, не рекомендуется давать ему дополнительно домашнюю пищу, так как это может привести к перееданию и ожирению вашего любимца.

Теперь, касаясь основного вопроса: какой корм — сухой или влажный — лучше всего подходит для вашего питомца.

На самом деле, нет однозначного ответа — вы можете кормить своего питомца только сухим кормом или комбинировать его с влажным — главное, чтобы оба вида корма были от одного производителя. Сухой корм имеет свои преимущества — он полезен для здоровья зубов, так как помогает очищать их во время жевания, а также для пищеварения, благодаря высокому содержанию клетчатки.

Важно помнить: сухой корм обычно более калорийный, чем влажный, поэтому при определении дневной нормы кормления вашего питомца важно обращаться к рекомендациям производителя, указанным на упаковке.

И еще одно: если вы кормите питомца исключительно сухим кормом, убедитесь, что у него всегда есть доступ к свежей питьевой воде.