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Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца

Ветеринары рассказали, какой корм подходит для кошки

1:30
Зоосфера » Кошки

Как и люди, наши маленькие друзья требуют сбалансированного рациона, включающего в себя необходимые пропорции белков, углеводов, жиров и витаминов.

Ветеринары рассказали, какой корм подходит для кошки
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Поэтому владельцам домашних питомцев важно понимать, что выбор недорогого корма, чаще всего, означает выбор низкого качества, что может негативно сказаться на здоровье почек, зубной эмали и физической активности их питомца.

Еще один аспект: если вы решите кормить своего питомца готовым кормом из магазина, не рекомендуется давать ему дополнительно домашнюю пищу, так как это может привести к перееданию и ожирению вашего любимца.

Теперь, касаясь основного вопроса: какой корм — сухой или влажный — лучше всего подходит для вашего питомца.

На самом деле, нет однозначного ответа — вы можете кормить своего питомца только сухим кормом или комбинировать его с влажным — главное, чтобы оба вида корма были от одного производителя. Сухой корм имеет свои преимущества — он полезен для здоровья зубов, так как помогает очищать их во время жевания, а также для пищеварения, благодаря высокому содержанию клетчатки.

Важно помнить: сухой корм обычно более калорийный, чем влажный, поэтому при определении дневной нормы кормления вашего питомца важно обращаться к рекомендациям производителя, указанным на упаковке.

И еще одно: если вы кормите питомца исключительно сухим кормом, убедитесь, что у него всегда есть доступ к свежей питьевой воде.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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