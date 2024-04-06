Третье веко и широкоугольный обзор: как видят наш мир домашние собаки

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Ученые рассказали, как видят мир собаки

1:59
Зоосфера » Собаки

Зрение у собак и людей сильно различается, и многие не осознают этого.

Ученые рассказали, как видят мир собаки
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ученые назвали 6 фактов, которые раскрывают это различие:

  • Ограниченное восприятие цвета: у собак менее развито восприятие цвета из-за наличия лишь двух типов колбочек в глазах, в то время как у людей их три. Это означает, что собаки ограничены в различении цветов. В отличие от людей, которые видят красный, синий и зеленый, собаки могут различить лишь желтый и синий.
  • Низкая острота зрения: для собаки важнее не острота зрения, а способность видеть объекты в темноте. Они могут лучше ориентироваться в пространстве даже при полной темноте, видя лишь силуэты. Их зрение позволяет легко замечать движущиеся объекты на далеком расстоянии, что объясняет, почему собаки могут замечать других животных быстрее, чем люди.
  • Индикатор здоровья: глаза собак могут отражать их общее здоровье. Ветеринары часто начинают осмотр собак с оценки их глаз. Признаки изменений, такие как изменение размера зрачка или наличие крови между роговицей и зрачком, могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, такие как отравление или травма.
  • Третье веко: у собак есть третье веко, которое, хотя и не используется для зрения, имеет важные функции, такие как защита глазного яблока и выработка слезной жидкости.
  • Отличное ночное зрение: в полной темноте собаки сохраняют способность хорошо видеть объекты без необходимости времени на адаптацию, в отличие от людей. Однако яркий свет может временно ослепить собаку.
  • Широкое поле зрения: поле зрения собаки превосходит человеческое, составляя около 250 градусов по сравнению с приблизительно 180 градусами у людей. Этот показатель может варьироваться в зависимости от породы собаки, однако в целом собаки обладают широким полем зрения.
КАК ВИДЯТ СОБАКИ? | С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОБАКИ👀
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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