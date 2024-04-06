Третье веко и широкоугольный обзор: как видят наш мир домашние собаки

Ученые рассказали, как видят мир собаки

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Зрение у собак и людей сильно различается, и многие не осознают этого.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ученые назвали 6 фактов, которые раскрывают это различие:

Ограниченное восприятие цвета: у собак менее развито восприятие цвета из-за наличия лишь двух типов колбочек в глазах, в то время как у людей их три. Это означает, что собаки ограничены в различении цветов. В отличие от людей, которые видят красный, синий и зеленый, собаки могут различить лишь желтый и синий.

у собак менее развито восприятие цвета из-за наличия лишь двух типов колбочек в глазах, в то время как у людей их три. Это означает, что собаки ограничены в различении цветов. В отличие от людей, которые видят красный, синий и зеленый, собаки могут различить лишь желтый и синий. Низкая острота зрения: для собаки важнее не острота зрения, а способность видеть объекты в темноте. Они могут лучше ориентироваться в пространстве даже при полной темноте, видя лишь силуэты. Их зрение позволяет легко замечать движущиеся объекты на далеком расстоянии, что объясняет, почему собаки могут замечать других животных быстрее, чем люди.

для собаки важнее не острота зрения, а способность видеть объекты в темноте. Они могут лучше ориентироваться в пространстве даже при полной темноте, видя лишь силуэты. Их зрение позволяет легко замечать движущиеся объекты на далеком расстоянии, что объясняет, почему собаки могут замечать других животных быстрее, чем люди. Индикатор здоровья: глаза собак могут отражать их общее здоровье. Ветеринары часто начинают осмотр собак с оценки их глаз. Признаки изменений, такие как изменение размера зрачка или наличие крови между роговицей и зрачком, могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, такие как отравление или травма.

глаза собак могут отражать их общее здоровье. Ветеринары часто начинают осмотр собак с оценки их глаз. Признаки изменений, такие как изменение размера зрачка или наличие крови между роговицей и зрачком, могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, такие как отравление или травма. Третье веко: у собак есть третье веко, которое, хотя и не используется для зрения, имеет важные функции, такие как защита глазного яблока и выработка слезной жидкости.

у собак есть третье веко, которое, хотя и не используется для зрения, имеет важные функции, такие как защита глазного яблока и выработка слезной жидкости. Отличное ночное зрение: в полной темноте собаки сохраняют способность хорошо видеть объекты без необходимости времени на адаптацию, в отличие от людей. Однако яркий свет может временно ослепить собаку.

в полной темноте собаки сохраняют способность хорошо видеть объекты без необходимости времени на адаптацию, в отличие от людей. Однако яркий свет может временно ослепить собаку. Широкое поле зрения: поле зрения собаки превосходит человеческое, составляя около 250 градусов по сравнению с приблизительно 180 градусами у людей. Этот показатель может варьироваться в зависимости от породы собаки, однако в целом собаки обладают широким полем зрения.

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