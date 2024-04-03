Собаки не умеют говорить, но хорошо лают: как понять, когда питомцам страшно или радостно?

Собаки общаются между собой, с другими животными и людьми через лай. Однако иногда это может быть скрытый сигнал, который указывает не только на недовольство присутствием незнакомого гостя в доме.
Энтузиазм и чрезмерно положительные эмоции обычно легко узнать. В таких случаях собачий лай обычно более высок по тональности и сопровождается веселыми прыжками и общим подъемом настроения. Можно сказать, что это аналогично тому, как дети проявляют свою радость. Следует обратить внимание на хвост: им собаки могут широко вилять. Уши при этом обычно расслабленно опущены.
Также стоит оценить общее поведение и выражение морды животного. Собака может дрожать, её хвост — прижат, а взгляд выражает испуг. Кроме лая, собака также может выть.
В случае голода лай будет равномерным и постоянным. Обычно это собачий способ давления на хозяина, чтобы тот накормил его. Помимо лая, собака может издавать звуки из-за боли, но тогда преобладают стон и вой.
Если причина лая неочевидна, лучше всего показать животное ветеринару для выявления возможных проблем.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.