Собаки не умеют говорить, но хорошо лают: как понять, когда питомцам страшно или радостно?

Собачий язык может сообщить, когда животное испытывает страх или радость

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки общаются между собой, с другими животными и людьми через лай. Однако иногда это может быть скрытый сигнал, который указывает не только на недовольство присутствием незнакомого гостя в доме.

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Радость

Энтузиазм и чрезмерно положительные эмоции обычно легко узнать. В таких случаях собачий лай обычно более высок по тональности и сопровождается веселыми прыжками и общим подъемом настроения. Можно сказать, что это аналогично тому, как дети проявляют свою радость. Следует обратить внимание на хвост: им собаки могут широко вилять. Уши при этом обычно расслабленно опущены.

Страх

Также стоит оценить общее поведение и выражение морды животного. Собака может дрожать, её хвост — прижат, а взгляд выражает испуг. Кроме лая, собака также может выть.

Голод

В случае голода лай будет равномерным и постоянным. Обычно это собачий способ давления на хозяина, чтобы тот накормил его. Помимо лая, собака может издавать звуки из-за боли, но тогда преобладают стон и вой.

Если причина лая неочевидна, лучше всего показать животное ветеринару для выявления возможных проблем.