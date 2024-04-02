Разорвут ребенка в клочья: названы породы собак не для детей

Эксперты назвали породы собак не для детей

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Безусловно, собака считается верным другом человека. Однако не все породы подходят для совместного проживания с детьми.

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Некоторые собаки не проявляют дружелюбие к детям и могут не подходить для семей с маленькими.

Например, чихуахуа, хоть и выглядят милыми, на самом деле могут быть агрессивными, особенно когда видят детей как конкурентов за внимание хозяев.

Хаски, с другой стороны, известны своей энергичностью, но они не всегда могут контролировать свои действия перед маленькими детьми, что может привести к несчастным случаям.

А шарпеи, хоть и не агрессивны к людям, могут быть пугливыми и реагировать на резкие движения или звуки, что представляет опасность для детей, играющих в их присутствии.